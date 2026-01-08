서브컬처 모바일게임 '로스트 소드', 출시 1주년 기념 업데이트 실시

최종수정 2026-01-08 08:58

서브컬처 모바일게임 '로스트 소드', 출시 1주년 기념 업데이트 실시



위메이드맥스는 자회사 위메이드커넥트가 서비스하고 코드캣이 개발한 서브컬처 모바일 '로스트 소드'의 런칭 1주년 기념 업데이트를 실시했다고 8일 밝혔다.

지난해 1월 한국 시장에 먼저 출시한 '로스트 소드'는 출시 1주년을 맞아 기존 이용자와 신규 및 복귀 유저 모두가 즐길 수 있는 다양한 이벤트와 프로모션을 준비했다.

우선 1주년 기념 신규 캐릭터 '모건 르 페이'를 공개했다. 작품 초반부터 유저들과 함께 모험을 이어온 인기 캐릭터 '모르가나'가 '요정왕'으로 각성한 모습으로, 한층 성숙해진 외형과 화려한 이펙트, 강화된 전투 성능을 갖춘 점이 특징이다.

1주년을 맞아 유저들의 성장을 지원하고 감사의 의미를 전하는 보상도 마련했다. 게임 내 출석 이벤트 등을 통해 최대 300회의 무료 소환권을 제공하며, 5성 캐릭터 선택 소환권, 5성 펫 선택 소환권을 추가로 지급한다. 또 앞서 진행된 1주년 사전등록 이벤트에 참여한 플레이어에게는 인게임 재화인 다이아 2000개와 고급 캐릭터 소환권, 고급 펫 소환권 등 다양한 리워드를 함께 제공한다.

이와 함께 공식 유튜브 채널을 통해 1주년 기념 신규 애니메이션 PV를 공개하며 게임 세계관을 확장하는 콘텐츠도 선보인다. 현재 '로스트 소드' 에피소드를 기반으로 한 웹툰도 제작중으로, 미디어 믹스를 통한 다양한 콘텐츠 전개를 예고했다.

이밖에 11일까지는 온라인 스토어를 통해 '로스트 소드' 1주년 한정 굿즈 예약 판매를 진행한다. 지난해 12월 참가한 'AGF(Anime X Game Festival) 2025' 부스에서 공개된 상품들로, 구매 고객에게는 오는 2월 말부터 순차적으로 물품을 발송한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.