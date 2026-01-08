PC 신작 'PUBG: 블라인드스팟', 2월 5일 얼리 액세스로 출시

기사입력 2026-01-08 14:43


PC 신작 'PUBG: 블라인드스팟', 2월 5일 얼리 액세스로 출시

PC 신작 'PUBG: 블라인드스팟', 2월 5일 얼리 액세스로 출시



크래프톤은 펍지 스튜디오에서 개발중인 PC 신작 'PUBG: 블라인드스팟(PUBG: BLINDSPOT)'의 얼리 액세스 출시 일정을 공개했다.

'블라인드스팟'은 2월 5일 오후 2시부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 무료 플레이(Free to Play) 방식으로 얼리 액세스를 시작한다.

'블라인드스팟'은 5대5 팀 기반의 탑다운 PvP 슈팅 게임으로, 현실적인 밀리터리 슈팅과 실내전 중심의 전장을 탑다운 뷰로 구현한 것이 특징이다. 기존 탑다운 뷰에서 보기 어려웠던 현실적이고 빠른 템포의 사격 조작계를 통해, FPS에 버금가는 몰입감과 박진감 있는 CQB(Close Quarters Battle·근접전) 전술 플레이를 제공한다고 회사측은 전했다.

이번 얼리 액세스 버전은 기존 데모 버전 대비 UI와 아트워크 품질을 대폭 개선한 것이 특징으로, 조작계의 완성도를 높이고 게임 밸런스 조정을 통해 전반적인 전술적 깊이를 강화했으며 '출시 가능' 수준의 빌드로 준비했다고 크래프톤은 강조했다.

양승명 '블라인드스팟' PD는 "얼리 액세스는 더 많은 게이머들이 개발 과정에 직접 참여할 수 있도록 채택한 서비스 방식"이라며 "무료 플레이 기반의 오픈 개발을 통해 이용자들과 긴밀히 소통하며 블라인드스팟을 함께 완성해 나가고자 한다"고 말했다.

향후 공식 디스코드 커뮤니티를 중심으로 업데이트 정보와 개발 방향을 공유할 예정이며, 이용자 누구나 피드백 과정에 참여할 수 있다고 회사측은 설명했다. 스팀에서 위시리스트 및 팔로우를 등록하면 플레이 가능 시점과 주요 업데이트 정보를 가장 먼저 확인할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

연예 많이본뉴스
1.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

2.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

3.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

4.

[SC현장] "한소희·전종서=대체불가 케미"…'프로젝트 Y', 2026년 새해 포문 열 '버디 액션물'(종합)

5.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.