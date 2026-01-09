[인터뷰①] 문채원 "40세 풋풋할 나이 지났지만..첫사랑女 욕심 생겼다"('하트맨')

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 문채원(40)이 "풋풋한 나이는 지났지만 늦게라도 첫사랑 캐릭터 만나 좋았다"고 말했다.
코미디 영화 '하트맨'(최원섭 감독, 무비락·라이크엠컴퍼니 제작)에서 승민(권상우)의 마음을 단번에 훔쳐갔던 레전드 첫사랑 보나를 연기한 문채원. 그가 9일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '하트맨'의 출연 과정을 설명했다.
문채원은 "영화는 확실히 할 수 있는 타이밍이 있더라. 어떻게 하다 보니 주연작은 2016년 개봉한 '그날의 분위기'(조규창 감독) 이후 10년 만이다. '하트맨'의 과정은 좋았지만 그 과정처럼 결과까지 좋게 이어졌으면 하는 마음이 크기 때문에 마냥 두근두근은 한 상황은 아니다"고 말문을 열었다.
이어 '하트맨'을 선택한 이유로 첫사랑 캐릭터를 1순위로 꼽은 문채원은 "평소에 첫사랑 역할을 하고 싶다고 생각한 것은 아니었지만 '하트맨' 제안을 받았을 때 첫사랑 캐릭터가 느낌이 좋았고 자꾸 보다 보니 마음 속에서 나 역시 첫사랑 역할에 대한 로망이 내제되어 있다는 걸 알게 됐다. 누군가의 첫사랑을 주제로 한 영화가 많다. 첫사랑 캐릭터가 단순히 예쁘게 나오서 하고 싶었던 것은 아니다. 풋풋함도 연기를 해야 하고 여러 로망을 채워줘야 하는 부분이 있으니 오히려 더 쉽지 않은 캐릭터였다. 실제로 내 전작을 살펴보면 역할 중에서 풋풋함을 연기해야 하는 작품이 별로 없었다. 그런 지점에서 조금 늦은 감이 있지만 도전해 보고 싶었다. 물론 내 자체가 풋풋했던 좋았던 시간은 지났지만 늦게라도 첫사랑 캐릭터를 만나서 운이 좋다고 생각했다. 아무래도 배우들은 다양한 역할을 해보고 싶은 욕심이 있으니까 첫사랑 캐릭터도 다들 해보고 싶어하는 것 같다"고 밝혔다.
'하트맨'은 돌아온 남자가 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디를 그린 작품이다. 권상우, 문채원, 김서헌, 박지환, 표지훈 등이 출연했고 '히트맨' 시리즈의 최원섭 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 14일 개봉한다.