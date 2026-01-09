[인터뷰②] 문채원 "연애할 때 플러팅도 못해..결혼 계획한다고 되는 게 아니야"('하트맨')

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 문채원(40)이 "실제 연애할 때는 플러팅도 제대로 못한다"고 말했다.
문채원은 영화 속 권상우와 함께한 수위 높은 러브신이 자주 등장하는 것에 대해 "평소에 영화를 다양하게 봐서 그런지 내가 어제(8일) 시사회에서 영화를 봤을 때 생각보다 진하다는 느낌은 없었다. 그런데 영화를 본 주위 사람들이 생각보다 키스신이 많다고 놀랐다. 나도 영호를 보면서 키스신 횟수를 세다가 나중에 엄청 나와서 포기했다. 관객이 그런 지점을 어떻게 볼지 궁금하기도 하다"고 밝혔다.
실제 연애 스타일도 솔직하게 답한 문채원은 "실제 나는 보나와 좀 다른 스타일이다. 교제하기 전에는 내가 적극적으로 리드하는 편은 아니다. 물론 남자친구와 교제를 정식으로 하게 되면 수동적으로만 있는 편은 아니지만 교제하기 전에는 소위 플러팅이라고 하는 것도 어떻게 하는 줄 모른다. 그런데 이제 나이가 먹으니까 플러팅도 어느 정도 해야 할 것 같더라"고 덧붙였다.
결혼에 대해 "결혼은 내가 계획한다고 해서 되는 게 아니지 않나? 연애도 마찬가지다. 영화 같이 어느 정도 운명 같은 게 있어야 ㅎㄹ 수 있을 것 같다. 운명이 있어야 그런 인연이 만들어지는 것 같다. 물론 나도 첫사랑이 있다. 다만 첫사랑 기준이 조금 다른 것 같다. 보통 학창시절 첫 눈에 반한 사람에 대해 첫사랑이라고 하는데 그때는 그냥 호감이라고 생각한다. 내가 생각하는 첫사랑은 20대 되어서 진짜 사랑을 하게 됐을 때였던 것 같다. 다른 사람들 보다 조금 늦게 왔던 것 같기도 하다"고 답했다.
'하트맨'은 권상우, 문채원, 김서헌, 박지환, 표지훈 등이 출연했고 '히트맨' 시리즈의 최원섭 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 14일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com