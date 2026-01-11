A+ 걸린 아부 경쟁까지…유지태 흔든 ‘냉부’ 역대급 대결

11일 오후 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 셰프들의 상상력을 극한까지 끌어올린 역대급 15분 요리 대결이 펼쳐진다. 이날 방송은 '조건 파괴' 콘셉트로, 불 사용이 금지된 요리부터 인스턴트로 만드는 건강식까지 난도 높은 미션이 연달아 이어지며 긴장감을 끌어올린다.
첫 번째 대결의 주제는 유지태 교수가 연구실에서도 해먹을 수 있는 '불 없이 가능한 요리'. 극한의 조건이 공개되자 셰프들은 잠시 말을 잃었고, 이 미션에는 셰프 군단의 최연장자 최현석과 막내 권성준이 출격한다. 권성준이 "평소에도 불을 거의 쓰지 않고 전자레인지를 주로 사용한다"며 자신감을 드러내자, 최현석은 "요리는 연륜이 쌓일수록 깊어진다"고 맞받아치며 시작부터 팽팽한 신경전을 형성한다.
여기에 두 셰프는 스스로 핸디캡까지 더하며 난이도를 끌어올린다. 권성준이 "칼도 사용하지 않겠다"고 선언하자 최현석 역시 칼을 내려놓으며 정면 승부를 선택한 것. 제약투성이 환경 속에서도 기발한 아이디어로 요리를 완성해가는 모습에 출연진들은 "정말 천재다", "어떻게 저런 생각을 했지"라며 연신 감탄을 쏟아낸다는 전언이다.
두 번째 대결에서는 '요리하는 돌아이' 윤남노와 '진짜 광기' 박은영이 맞붙는다. 주제는 '인스턴트로 만드는 건강식'. 윤남노는 "막내 라인 박은영, 권성준 셰프에게 한 번도 진 적이 없다"며 자신감을 보였고, 박은영은 "처치 곤란한 식재료와 함께 윤남노 셰프까지 같이 보내버리겠다"고 응수해 웃음을 자아낸다.
콘셉트에 완전히 몰입한 셰프들의 모습은 현장을 한층 뜨겁게 달군다. 윤남노가 건강식과는 거리가 멀어 보이는 식재료를 대거 꺼내자, 셰프들은 "교수님의 과제를 잘못 이해한 것 같다"며 일제히 견제에 나선다. 시식을 앞두고 유지태가 고민하는 기색을 보이자 윤남노는 "교수님, A 플러스 꼭 받고 싶습니다"를 외치고, 박은영은 "집이 어렵습니다 교수님", "장학금이 꼭 필요합니다"라며 아부 경쟁까지 벌여 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
지난주 15분 요리 대결 첫 직관 이후 '와지태'라는 별명을 얻은 유지태는 이번 방송에서도 폭풍 리액션으로 존재감을 드러낸다. 촉박한 시간 속에서도 요리를 완성해내는 셰프들을 보며 "와, 정말 대단하다"를 연발하고, 시식 후에는 엄지를 치켜세우며 감탄을 이어간다. 특히 한 요리를 맛본 뒤에는 "위안 받는 느낌이다", "눈물이 날 것 같다"고 말해 과연 어떤 요리가 그의 마음을 움직였을지 궁금증을 높인다.
유지태 교수의 입맛을 사로잡고 좋은 성적을 거둘 셰프는 11일 오후 9시 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com