“당직 빼줌” 고윤정·신시아, 촬영장도 녹인 찐 워맨스
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고윤정과 신시아의 끈끈한 워맨스가 한겨울 촬영장을 따뜻하게 물들였다.
고윤정은 10일 자신의 SNS를 통해 "기분이다 너 당직 빼줌"이라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 신시아가 고윤정의 차기작 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 촬영 현장에 보낸 커피차가 담겨 눈길을 끌었다.
특히 커피차 배너에 적힌 신시아의 메시지가 시선을 사로잡았다. 신시아는 고윤정의 이름을 활용한 6행시로 "은근히 안 본 지 오래돼서 아주 많이 보고 싶어 윤정 씨 짱 잘하고 있을 거라 믿어 응원하고 있는 내 맘 알지 원래 우리는 말 안 해도 알잖아 해피 뉴 이어"라며 애정을 아낌없이 드러냈다.
여기에 "ps. 새해맞이 옷장 털이 하러 갈래 언니 옷장 속 옷 다 내 거"라는 장난 섞인 문구와 함께 스스로를 '언니 껌딱지 소녀'라고 소개해 두 사람의 각별한 친분을 엿보게 했다. 이에 고윤정은 신시아의 아이디를 직접 태그하며 '당직 면제'라는 재치 있는 답변으로 화답해 팬들의 미소를 자아냈다.
두 사람은 지난해 tvN 드라마 언젠가는 슬기로울 전공의생활에서 각각 오이영, 표남경 역을 맡아 호흡을 맞춘 바 있다. 작품 속에서 쌓은 동료애가 촬영 종료 이후에도 이어지며 현실에서도 훈훈한 워맨스를 완성한 셈이다.
한편 고윤정은 현재 새 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 촬영에 전념하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
