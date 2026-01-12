[포토] 조인성 '그림자마저 조각 미남'

송정헌 기자
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
송지효, '주 5일' 지나친 음주에..하하, 결국 일침 "술 안 끊을래?"
'헤븐' 48세 김현성, 일상 망가진 안타까운 근황 "이제 목욕도 못해, 회복 가능할지"
"놀고 먹느라 2달만에 1억5천 썼다"…전 프로농구선수 전태풍, 음주가무에 흡연 일상 '충격'(동상이몽2)
'성형비 1억' 조두팔, 필러 맞고 '직각 어깨' 완성 "없던 어깨가 생겨 대만족"
김지민, 갑질·루머 피해자였다..거짓 열애설로 고통 "시선 힘들었다"(사이다)
'삼성 다년 계약 뿌리치더니' 끝내 아시아 복귀해 변수 발생 "규정 위반 가능성"
中 환호! "새 역사 자신감"→"1위 확정 가능"…중국, 호주 1-0 제압 'D조 선두-사상 첫 조별리그 진출 가능성'
나폴리→바이에른→레알 마드리드? 첼시? '역대급 커리어' 김민재는 "이적은 머릿 속에 없다"는데, 정작 바이에른은 방출 할 수도...獨언론 '높은 연봉 탓'
'대안이 없다' 배짱 부리다 알짜 뺏긴 레드삭스, 결국 FA최대어 '패닉바잉' 나서나
이럴수가…김혜성 또 트레이드설, '브레그먼 나비효과' 다저스 충격 트레이드 전망 나왔다