[부음]조동기 춘천 타이거즈 휠체어농구단 감독 부친상

[부음조동기씨(춘천 타이거즈 휠체어농구단 감독) 부친상=16일, 춘천 강원대학교병원 장례식장 2호실, 발인 19일 오전 7시 30분. (033)254-5611.
<
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
기사입력 2026-01-17 14:10
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'다크 마법사'의 4강 매직→"AGAIN 2018" 후끈 달아오른 베트남→김상식 감독 "체력 자신감...준결승 상대 우즈벡이든,중국이든 베트남이 승리한다!"[U-23 아시안컵]
'다크 마법사'의 4강 매직→"AGAIN 2018" 후끈 달아오른 베트남→김상식 감독 "체력 자신감...준결승 상대 우즈벡이든,중국이든 베트남이 승리한다!"[U-23 아시안컵]