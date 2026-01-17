[부음]조동기 춘천 타이거즈 휠체어농구단 감독 부친상

기사입력 2026-01-17 14:10


[부음조동기씨(춘천 타이거즈 휠체어농구단 감독) 부친상=16일, 춘천 강원대학교병원 장례식장 2호실, 발인 19일 오전 7시 30분. (033)254-5611.

<
/div>

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전설적 록스타의 ‘비밀 딸’, 48세로 사망

2.

'나솔사계' 일반인 출연자, 방송서 막말..."못해먹겠네 이거" 극대노

3.

전 세계 밈 됐다..디카프리오 “아, K팝” 장면 화제

4.

박수홍, '부모·친형 갈등' 후...15개월 딸에 울컥 "세상 경험 많이 시켜줘야 해"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 셋째 임신 중 응급실行 "타고난 예민함 어떡하냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'연봉 3위 우뚝' KIA 트레이드 성공 신화 대우했다…3500만원→1억3000만원, 기적의 성장세

2.

'다크 마법사'의 4강 매직→"AGAIN 2018" 후끈 달아오른 베트남→김상식 감독 "체력 자신감...준결승 상대 우즈벡이든,중국이든 베트남이 승리한다!"[U-23 아시안컵]

3.

깜빡했나? 앗차차! → '31홈런 유격수' 있는데 1860억 주고 유격수를 또 샀다 → 메츠는 도대체 왜 그랬을까

4.

"충격!" '2부에도 패배' 추락한 레알 마드리드…'4억 3300만 파운드' 괴물 공격수, 엘링 홀란 '세기의 영입' 나선다

5.

제주SK, 2000년생 브라질 윙포워드 네게바 장착 "기대에 실력으로 부응"...권창훈X박창준과 리그 최강 측면 기대감↑

스포츠 많이본뉴스
1.

'연봉 3위 우뚝' KIA 트레이드 성공 신화 대우했다…3500만원→1억3000만원, 기적의 성장세

2.

'다크 마법사'의 4강 매직→"AGAIN 2018" 후끈 달아오른 베트남→김상식 감독 "체력 자신감...준결승 상대 우즈벡이든,중국이든 베트남이 승리한다!"[U-23 아시안컵]

3.

깜빡했나? 앗차차! → '31홈런 유격수' 있는데 1860억 주고 유격수를 또 샀다 → 메츠는 도대체 왜 그랬을까

4.

"충격!" '2부에도 패배' 추락한 레알 마드리드…'4억 3300만 파운드' 괴물 공격수, 엘링 홀란 '세기의 영입' 나선다

5.

제주SK, 2000년생 브라질 윙포워드 네게바 장착 "기대에 실력으로 부응"...권창훈X박창준과 리그 최강 측면 기대감↑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.