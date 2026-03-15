오타니 킬러가 KBO에 있었다니! → 이게 누구야! 오타니 폭풍삼진 처리하며 위기 탈출했다 [마이애미 현장]

Mar 7, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela pitcher Enmanuel de Jesus (37) reacts against Israel during the fifth inning at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images
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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 일본과 베네수엘라의 경기에 익숙한 얼굴이 등장했다. KBO리그에서 뛰었던 외국인투수 엔마누엘 데 헤이수스가 등장해 일본의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이를 삼진 처리했다.
헤이수스는 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본과 8강전에 구원 등판했다.
헤이수스는 2-5로 뒤진 4회말 팀의 세 번째 투수로 출격했다.
헤이수스는 첫 타자 마키 슈고를 우익수 뜬공 처리했다.
헤이수스는 이후 잠시 흔들렸다.
겐다 소스케에게 안타를 맞았다. 와카츠키 켄야를 볼넷으로 내보냈다.
1사 1, 2루에서 오타니를 상대하는 절체절명의 위기를 맞이했다. 오타니는 이날 첫 타석 홈런, 두 번째 타석 고의사구를 기록했다. 베네수엘라가 3회부터 오타니에게 고의사구를 줄 정도로 타격감이 절정이었다.
하지만 1사 1, 2루에서는 볼넷을 줄 수 없었다.
헤이수스는 오타니와 정면 승부를 펼쳤다.
헤이수스는 싱커와 커터로 오타니를 농락했다. 초구 2구 모두 헛스윙을 이끌어냈다.
당황한 오타니는 타석에서 발을 빼며 생각을 가다듬었다.
헤이수스는 3구째 싱커가 빠지면서 볼을 하나 기록했다.
1볼 2스트라이크에서 몸쪽 높은 싱커를 던졌는데 오타니가 간신히 맞히면서 파울이 됐다.
MIAMI, FLORIDA - MARCH 07: Enmanuel de Jesus #37 of Team Venezuela throws a pitch against Team Israel during the first inning of a 2026 World Baseball Classic Pool D game at loanDepot park on March 07, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)