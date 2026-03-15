'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다가 짓밟았다. 2점 주더니 갑자기 6연속 아웃 역투 [마이애미 현장]

기사입력 2026-03-15 11:47


'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다…
Mar 14, 2026; Miami, FL, United States; Japan starting pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) returns to the dugout against Venezuela in the first inning during a quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

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'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다…
Mar 14, 2026; Miami, FL, United States; Japan starting pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) delivers a pitch against Venezuela in the first inning during a quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 일본대표팀 에이스 야마모토 요시노부가 베네수엘라에게 희망을 줬다가 빼앗았다.

야마모토는 15일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 베네수엘라전에 선발 등판했다.

야마모토는 경기 초반 난타를 당하면서 실점했다. 베네수엘라가 '디펜딩챔피언' 일본을 격침하는 그림이 그려졌다.

하지만 흔들림은 잠시 뿐이었다. 야마모토는 3회부터 완전히 본모습을 되찾았다.

야마모토는 1회초 선두타자 로날드 아쿠냐 주니어에게 홈런을 맞고 시작했다.

1회말 오타니 쇼헤이가 동점 홈런을 쳐줬다.

야마모토는 2회초에도 실투를 남발했다. 담장을 직격하는 큼지막한 타구를 연달아 맞았다. 홈런이 되지 않은 게 야마모토 입장에서는 다행이었다.

야마모토는 에제키엘 토바와 글레이버 토레스에게 연속 2루타를 맞고 추가 실점했다. 윌리어 아브레유에게 볼넷까지 주면서 위기를 자초했다.


야마모토의 고전은 여기까지였다. 1-2로 뒤진 무사 1, 2루에 갑자기 에이스의 위용을 되찾았다.

야마모토는 살바도르 페레즈와 잭슨 츄리오에 이어 로날드 아쿠냐 주니어까지 연속 범타 처리했다.

야마모토는 4회에도 본 실력을 선보였다. 4회에 드디어 삼자범퇴 이닝을 만들어냈다.

토레스를 유격수 땅볼, 아브레유를 헛스윙 삼진 아웃시켰다. 야마모토는 페레즈까지 삼진으로 돌려세우고 임무를 완수했다.

일본은 야마모토가 감을 잡는 사이에 화력 지원을 확실하게 했다.

1-2로 뒤진 3회말 대거 4점을 얻었다. 사토 테루아키가 동점 적시타, 모리시타 쇼타가 역전 스리런 홈런을 폭발했다.

야마모토는 5-2로 앞선 5회초 스미다 치히로에게 마운드를 넘겼다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

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