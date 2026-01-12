다솜, 씨스타 해체 8년만 결혼설 "신부수업하는 새댁들과 요리 배워" ('지편한세상')
[스포츠조선 이우주 기자] 씨스타 출신 다솜이 결혼 의혹에 당황했다.
최근 유튜브 채널 '지편한세상'에서는 '일단 임신은 했는데…사귈래 말래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
다솜을 만난 지석진은 "씨스타는 해체한 거냐"고 물었고 다솜은 "해체 기사도 나고 공식적으로 해체를 했다. 지금 거의 8년이 지났는데 아직도 이 얘기를 정말 많이 물어보신다"고 밝혔다. 이에 지석진은 "내가 제일 아쉬운 팀이 씨스타"라고 아쉬워했다.
남다른 요리 지식을 보이는 다솜에 오연서와 홍종현은 "맛집을 잘 안다", "요리 잘한다"고 제보했다. 이에 다솜은 "씨스타 끝나고 배우는 작품을 안 하면 쉬는 시간이 많다. 압구정에 되게 유명한 요리 선생님이라고 소문난 분을 찾아가서 6개월 정도 요리 수업을 들었다. 압구정에서 신부수업하는 젊은 새댁들이 와서 배우더라"라고 밝혔다.
최진혁은 "시집 갈 준비하는 거 아니냐"고 의심했고 지석진 역시 "잘못돼서 소문날 뻔했다. 김다솜 시집간다고"라고 거들었다.
이에 다솜은 "나중을 위해 좋을 수도 있지 않냐"고 말을 이어갔지만 최진혁은 "너 그때 할 사람이 있었던 거 아니냐"고 의심을 거두지 않았다. 다솜은 "그런 건 아니었다"며 "되게 몰아간다"고 토로해 웃음을 안겼다.
