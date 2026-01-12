[종합] "韓뿌리내린 작품에 전 세계 공감"…'케데헌' 美골든글로브 애니메이션상X주제가상 '쾌거'

11일 밤(현지시각) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 베벌리힐튼 호텔에서 제83회 골든글로브 시상식이 열렸다. 골든글로브 시상식은 할리우드 외신기자협회(Hollywood Foreign Press Association, HFPA)에서 주최하는 미국 대표 시상식으로 매년 영화와 드라마에서 최고의 작품, 배우를 선정해 시상한다. 미국 아카데미 시상식(오스카)과 함께 권위의 시상식으로 인정받고 있는 골든글로브 시상식은 아카데미 시상식보다 한 달 앞서 개최돼 이른바 '아카데미 전초전'이라 불리며 수상 결과에 많은 관심을 받고 있다.
특히 이날 후보작 중 가장 큰 스포트라이트를 받은 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(매기 강·크리스 아펠한스 감독)가 애니메이션상과 주제가상 2관왕을 휩쓸며 신드롬을 입증했다. '케이팝 데몬 헌터스'는 낮에는 K팝 걸그룹으로, 밤에는 비밀리에 퇴마사로 활동하는 헌트릭스의 멤버 루미(아덴 조), 미라(메이 홍), 조이(유지영)가 낮에는 K팝 보이그룹이지만 밤에는 악령이 돼 인류를 위협하는 사자보이즈를 물리치는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. 국내 K-POP 아이돌을 소재로 한 최초의 해외 제작 애니메이션이자 역사상 최초 K-POP 음악을 활용한 뮤지컬 애니메이션이다.
지난해 6월 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된 '케이팝 데몬 헌터스'는 연일 메가 히트 신기록을 세우고 있다. 무당을 모티브로 삼은 퇴마 아이돌을 현대 어반 판타지 히어로로 재해석한 '케이팝 데몬 헌터스'는 한국의 남산서울타워, K-Food, 사인검, 일월오봉도, 까치호랑이(작호도), 기와집 등 전통과 현대를 아우르는 한국 문화를 자연스럽게 녹여내 전 세계 시청자로부터 호평을 얻고 폭발적인 인기로 넷플릭스 역대 영화 누적 시청 수 1위를 기록했다.
'케이팝 데몬 헌터스' 포스터. 사진 제공=넷플릭스
이날 골든글로브 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'는 최우수 애니메이션 부문에서 '주토피아 2' '엘리오' '귀멸의 칼날: 무한성편' '아르코' '리틀 아멜리'와 경합을 펼쳤는데, 애니메이션 명가로 불리는 디즈니·픽사 작품 '주토피아 2' '엘리오'를 꺾고 애니메이션 최고의 영예를 차지해 의미를 더했다.
연출을 맡은 매기 강 감독은 무대에서 "한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감대를 형성할 수 있다고 믿어준 모든 사람들에게 감사하다"며 "이 영화를 통해 우리는 여성 캐릭터를 우리가 아는 그대로 그렸다. 정말 강하고 당당하고 때로는 우스꽝스럽거나 괴짜 같기도 하고 음식을 갈망하며 목말라 하는 모습으로 그려내고 싶었다"고 소감을 전했다.
뿐만 아니라 지난해 전 세계 '골든' 열풍을 일으킨 '케이팝 데몬 헌터스'는 주제가상에 함께 후보로 이름을 올린 '아바타: 불과 재' '씨너스: 죄인들' '위키드: 포 굿' '트레인 드림스'를 꺾고 예상대로 수상 트로피를 거머쥐어 축하를 받았다.
'케이팝 데몬 헌터스' OST '골든(Golden)'을 작곡·가창한 이재는 이날 주제가상을 수상하며 "내가 어린 소녀였을 때 아이돌이라는 한 가지 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉬지 않고 노력했지만 내 목소리가 충분하지 않다는 이유로 거절당했고 그로 인해 나는 많은 실망감을 가져야만 했다. 그 고통을 이겨내기 위해 노래와 음악에 의지했고 지금 가수이자 작곡가로 여기 서 있게 됐다"며 "'골든'은 다른 소녀들과 소년들, 그리고 모든 사람들이 어려움을 극복하고 자신을 받아들이도록 돕는 노래의 일부가 됐다. 꿈이 현실이 됐다"고 뭉클한 소감을 전했다. 여기에 "엄마, 사랑해요"라며 한국어로 인사를 전해 눈길을 끌었다.
'케이팝 데몬 헌터스'와 함께 국내 팬들의 기대를 모았던 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 뮤지컬·코미디 부문 작품상, 비영어권 영화 부문 작품상(외국어영화상), 남우주연상(이병헌) 등 무려 3개 부문 후보에 진출했으나 뮤지컬·코미디 부문 작품상은 '원 배틀 애프터 어나더'가, 비영어권 영화 부문 작품상은 '시크릿 에이전트'가, 남우주연상은 '마티 슈프림'의 티모시 샬라메가 수상하며 모든 부문 수상에 실패했다.