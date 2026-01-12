이시안, '월수입 1억' 인정...'솔지4'로 인생 역전 "신동보다 많이 벌어"
[스포츠조선 이우주 기자] 모델 겸 인플루언서 이시안이 '솔로지옥4' 후 달라진 위상을 자랑했다.
최근 온라인 커뮤니티에는 이시안의 유튜브 콘텐츠 '동동포차' 출연이 재조명되고 있다.
신동의 새 유튜브 콘텐츠의 첫 게스트로 출연한 이시안은 앞으로의 계획에 대해 "저는 제 삶의 주관이 뚜렷한 게 저는 행복하게 살자다. 낭만이 있어야 한다"고 밝혔다.
이에 신동은 "한잔해서 하는 말인데 그전에 비해서 '솔로지옥4' 나오고 나서의 수익이 엄청 늘었을 거 아니냐. 수입을 공개해달라고 할 수는 없고 통장을 보여달라 할 수는 없고. 몇 배 정도 뛰었냐"고 직접적으로 물었다.
그러자 이시안은 "한잔해서 하는 말인데 선배님보다는 잘 벌걸요?"라고 도발했고 신동은 "진짜로?"라고 깜짝 놀랐다. 이시안은 "장난이다"라고 수습했지만 신동은 "나를 그냥 X무시하네"라고 농담으로 받아쳐 웃음을 안겼다.
신동은 "한 달 정산을 받는데 그 전에 비해 0이 두 개 늘었냐. 3개 늘었냐"고 구체적으로 물었고 이시안은 "하나 늘었다"고 답했다.
신동은 "그전에도 잘 벌었네"라고 놀라며 "그전에 천 벌던 거 1억 버냐"고 물었다. 이시안은 놀라자 신동은 "거의 정확하지?"라고 뿌듯해했고 이시안은 "약간 (정확하다)"라고 인정했다.
그러자 신동은 "한 달에 1억 밖에 못 벌어? 그러면서 나보다 많이 벌어? 어쭈"라고 코웃음 쳤고 이시안은 "아니다. 진짜 아니다"라고 거듭 발언을 수습했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.