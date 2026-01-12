‘예능 루키’ 이세희 “부족함이 무기…예능에서 성장하는 과정 보여주고 싶었다”

[스포츠조선 조민정 기자] 이세희가 예능에 도전하는 이유와 자신의 강점을 솔직하게 밝혔다.
12일 서울시 마포구 상암 스탠포드 호텔 그랜드볼룸에서는 JTBC 신규 예능 '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔) 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 홍상훈 CP, 권예솔 PD, 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 참석했다.
13일 첫 방송 예정인 JTBC '혼자는 못 해'는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 '게스트 맞춤 팀플 버라이어티' 예능 프로그램이다.
이세희는 쟁쟁한 예능 선배들 사이에서의 부담감과 생존 전략에 대한 생각을 털어놨다. 그는 "부담보다는 든든함이 더 컸다. 전현무, 추성훈 선배님들과 함께할 수 있다는 것 자체가 큰 힘이었다"고 운을 뗐다.
이어 "제 생존 전략이라면 잘 모르고 부족하다는 걸 인정하는 것"이라며 "1등이 있으면 꼴등도 있어야 한다고 생각했다. 제 부족함 때문에 다른 분들이 더 빛날 수 있다면 그것도 제 역할이라고 여겼다"고 말했다. 그러면서 "부족하지만 성장하려고 하는 과정 자체를 보여드리려고 노력했다"고 덧붙였다.
예능 도전에 나선 계기에 대해서는 프로그램의 콘셉트를 꼽았다. 이세희는 "기획안을 받았을 때 '서로 도움을 주는 예능'이라는 점이 신기하게 다가왔다"며 "'혼자는 못 해'는 제가 경험해보지 못한 것들을 할 수 있는 프로그램이었다"고 설명했다. 그는 "집순이 성향이라 혼자서는 잘 시도하지 않는 것들이 많은데, 전현무, 추성훈 선배님, 이수지 언니와 함께라면 다양한 경험을 재미있게 해볼 수 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.
자신만의 예능 매력에 대해서는 '모름에서 나오는 솔직함'을 강조했다. 이세희는 "예능 경험이 많지 않고 흐름도 잘 모른다 보니, 그 모름에서 나오는 예상치 못한 모습이나 솔직한 리액션을 좋게 봐주신 것 같다"고 말했다. MC로서의 역할에 대해서도 "미리 정해둔 포지션은 없다"며 "게스트분들이 혼자서 못 하는 부분이 있을 텐데, 그 틈에 자연스럽게 스며들어 묵묵히 돕고 싶다는 마음으로 임했다"고 전했다.
이어 "게스트 한 분이 '진심으로 도와주는 게 느껴졌다'고 말해주셨을 때 감사했다"며 "매 회차 게스트를 제대로 알고 가고 싶다는 마음으로 프로그램에 참여하고 있다"고 덧붙였다.
한편 JTBC '혼자는 못 해'는 혼자 하기 버거운 일들을 함께 해주는 팀플 버라이어티로 13일 오후 10시 30분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com