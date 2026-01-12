[SC현장] “같이 하면 축제” 전현무·추성훈·이수지·이세희 뭉친 팀플 예능 ‘혼자는 못 해’

JTBC 신규 예능 '혼자는 못 해' 제작발표회가 12일 서울 마포구 상암스탠포드호텔에서 진행된 가운데 출연진 전현무, 이수지, 이세희, 추성훈(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진제공=JTBC
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 예능 '혼자는 못 해'가 '혼자에 익숙해진 시대'를 정면으로 건드리는 팀플 버라이어티 콘셉트를 내세우며 출격한다.
12일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 열린 제작발표회에는 홍상훈 CP, 권예솔 PD를 비롯해 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 참석해 프로그램의 기획 의도와 4MC의 조합, 각자의 역할과 케미에 대해 솔직한 이야기를 풀어냈다.
'혼자는 못 해'는 혼자서는 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일을 게스트와 함께 '같이' 해보는 맞춤형 팀플 예능. 홍상훈 CP는 "혼자에 익숙해진 시대지만 이것만큼은 혼자가 아니라 같이 하면 더 즐겁겠다는 생각에서 출발했다"며 "혼자 하기 어려운 숙제 같은 미션을 유쾌한 4남매와 함께 하나의 축제처럼 풀어가는 프로그램"이라고 설명했다.
전현무는 이 프로그램을 '지붕 없는 예능'이라 표현하며 도전의 의미를 강조했다. 그는 "요즘은 기존 장수 프로그램 외에는 살아남기 쉽지 않은 생태계다. 제안해주신 것 자체부터 일단 감사했고 콘셉트가 매력적이었다"며 "토크쇼는 너무 많아 식상한데 이 프로그램은 게스트가 원하는 걸 함께 하다 보니 자연스럽게 이야기가 나온다"고 말했다. 이어 "대본은 있지만 거의 보지 않는다. 질문하지 않아도 게스트가 스스로 자신의 이야기를 끌어내더라"고 덧붙였다.
특히 전현무는 추성훈, 이수지와의 조합에 대해 "저는 올드미디어에 오래 있었고 두 분은 뉴미디어에서 각광받는 분들이다. 그들의 방송 방식에서 배우고 싶었다"며 "포맷이 없어도 본인 이야기를 툭툭 던지는 모습이 인상적이었다"고 밝혔다. 추성훈을 향해서는 "저보다 방송을 더 많이 하시는데 어디까지 갈지 궁금하다"며 웃음을 보였다.
배우 이세희는 예능 도전에 대한 솔직한 마음을 전했다. 그는 "'혼자는 못 해'라는 제목처럼 서로 도움을 주고받는 구조가 신기했다"며 "집순이라 경험해보지 못한 게 많은데 선배들과 함께 다양한 걸 해볼 수 있다는 점이 가장 큰 매력이었다"고 말했다. 예능에서 자신의 강점에 대해서는 "경험이 부족하고 흐름을 잘 몰라서 나오는 뜻밖의 리액션, 예기치 못한 솔직함을 좋게 봐주신 것 같다"며 "게스트들이 어려워하는 부분에 자연스럽게 스며들어 돕는 역할을 하고 싶었다"고 덧붙였다. 이에 전현무는 "유일하게 대본을 읽어왔다"고 농담했고 이수지는 "AI 같았다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
이수지는 이번 프로그램에서의 태도를 '공부'라고 표현했다. 그는 "게스트의 이야기를 들어주고 공감하는 역할에 집중했다"며 "캐릭터 플레이를 오래 하다 보니 사람들과 깊이 소통하지 못한 갈증이 있었다"고 털어놨다. 이어 "부캐는 최대한 자제하려 했지만, 먹기 시작하면 습관처럼 튀어나오더라"며 "그래도 대부분은 본캐 모습이 담겼을 것"이라고 했다.
전현무는 '나 혼자 산다'와의 차별점에 대한 질문에 "저는 혼자 고깃집도 잘 가는 스타일이지만, 혼자 못 하는 분들도 정말 많더라"며 "이 프로그램을 하면서 그게 보편적인 감정이라는 걸 알게 됐다"고 말했다. 이어 "충돌이라기보다 서로 보완 관계라고 생각한다. 매 회차 게스트가 원하는 게 다 달라서 찜질방, 운동, 놀이기구까지 정말 다양한 걸 함께 해봤다"며 "방송 아니면 평생 못 해볼 경험이라 개인적으로도 유익했다"고 강조했다.
추성훈은 의외의 '혼자 못 하는 것'으로 식사를 꼽았다. 그는 "먹는 걸 좋아하지만 혼자 먹는 건 어색하다. 밥은 꼭 누군가와 같이 먹는다"고 말했다. 전현무는 "패션은 혼자 못 한다"며 "추성훈 형은 다이아 귀걸이를 해도 졸부 느낌이 안 난다. 센스를 배우고 싶다"고 밝혔고, 이수지는 "번지점프나 흉가 체험 같은 두려움을 같이 극복해보고 싶다"고 했다. 이세희는 "집 청소나 부모님 리마인드 웨딩, 템플스테이 같은 것들을 함께 해보고 싶다"며 "이번 프로그램에서 절대 안 해볼 것들을 해봤는데 오래 기억에 남았다"고 말했다.
권예솔 PD는 4MC 조합에 대해 "각자의 자리에서 가장 핫한 분들"이라며 "전현무는 중심을 잡아주고, 추성훈은 날것의 리액션으로 돌발 재미를, 이수지는 현장을 통통 튀게 만들고 이세희는 예상 못 한 엉뚱함으로 색을 더한다"고 설명했다.
케미에 대한 만족도는 높았다. 이수지는 "10점 만점에 9점. 치고박고 싸우는 찐남매 느낌이 없어 1점 뺐다"고 했고 전현무는 "첫 녹화 때는 걱정했지만 한 회 만에 너무 편해졌다. 4명이 하는 버라이어티에서 한 명만 안 맞아도 힘든데 그런 게 없었다"고 말했다.
추성훈은 전현무에 대해 "사람에 대한 선을 절대 넘지 않는 센스가 있다"고 평가하며 "요구 사항 없이 자유롭게 하게 해준 제작진 덕분에 케미가 더 잘 나왔다"고 덧붙였다.
한편 '혼자는 못 해'는 13일 오후 10시 30분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com