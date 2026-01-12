비·김무열·위너 이승훈, 빠니보틀과 '도파민 중독' 여행 떠난다..'크레이지 투어' 예고

비·김무열·위너 이승훈, 빠니보틀과 '도파민 중독' 여행 떠난다..'크레…

[스포츠조선 문지연 기자] '지구마불 세계여행'이 스핀오프로 확장된다. 빠니보틀과 함께하는 '크레이지 투어'가 공개될 예정이다.

ENA와 TEO가 다시 손을 맞잡고 선보이는 새 예능 '크레이지 투어'는 관광과 힐링을 과감히 내려놓고, 오직 '크레이지'한 경험만을 찾아 떠나는 새로운 포맷의 여행 예능이다. 도파민과 스릴에 굶주린 4인 비(정지훈), 김무열, 빠니보틀, 이승훈(WINNER)이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 '크레이지'한 장소의 액티비티와 미션에 도전하며 강렬한 카타르시스를 선사한다. 어디서도 볼 수 없었던, 감히 상상조차 하기 힘든 '도전형 여행'의 정수를 담아낼 예정이다.

특히 '지구마불 세계여행'에서 액티비티와 도전에 진심인 모습으로 '도파민보틀'이라는 별명을 얻은 빠니보틀은, 이번 '크레이지 투어'에서 '지구마불 세계여행'의 세계관을 스핀오프로 이어주는 연결고리로 활약한다. 빠니보틀은 기존보다 더 거칠고 강도 높은 여정 속에서도 현실적인 리액션과 솔직한 감정 표현으로 몰입감을 더할 전망이다.

여기에 비, 김무열, 이승훈이 합류하며 조합의 예측 불가함을 더한다. 도전을 마다하지 않는 비의 추진력은 물론, '절친'으로 알려진 비와 김무열의 케미가 어떤 시너지를 만들지 기대를 모은다. 특히 김무열은 이번 작품을 통해 첫 예능 출연에 나서는 만큼, 작품 속 묵직한 존재감과는 또 다른 반전 매력을 드러낼 것으로 보인다. 막내 이승훈은 막내지만 누구보다 솔직하고 당찬 에너지로 형들 사이에서도 기죽지 않는 존재감을 발휘하며, 팀의 분위기에 속도감과 변수를 더할 예정이다.

무엇보다 '크레이지 투어'는 남자 4명이 함께 떠나는 '팀 여행'에서 오는 브로맨스와 의기투합이 핵심 관전 포인트다. 서로 경쟁하는 구도였던 '지구마불 세계여행'과 달리, 네 사람은 같은 목표를 향해 의기투합하는 관계성이 새로운 시너지를 만들 예정이다. 기존 '지구마불 세계여행'과는 또 다른 결의 케미가 색다른 재미를 예고한다.

제작진은 "'크레이지 투어'는 '지구마불 세계여행'에서 출발한 세계관 위에 '도전'의 밀도를 극대화한 프로그램"이라며 "도전적인 경험을 쌓아온 빠니보틀을 포함해 네 사람이 함께 만들어낼 예상 밖의 전개와 예측 불가한 케미를 기대해 달라"고 전했다. ENA와 TEO가 다시 한번 선보이는 도파민이 폭발하는 여행 예능이 어떤 반응을 이끌어낼지 주목된다.

'지구마불 세계여행'에서 확장된 스핀오프 '크레이지 투어'는 오는 2월 ENA에서 첫 방송될 예정이다.


