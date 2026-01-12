'시스터' 이수혁 "납치범 캐릭터? 설득력 있게 그리기 위해…체중 감량도 열심히"
|영화 '시스터' 시사회가 12일 오후 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 이수혁이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이수혁이 영화 '시스터'에서 납치범 캐릭터를 소화하기 위해 노력한 점을 이야기했다.
이수혁은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '시스터' 언론·배급 시사회에서 "캐릭터를 설득력 있게 표현하기 위해 분장도 자연스럽게 했고, 체중 감량도 열심히 했다"라고 했다.
28일 개봉하는 '시스터'는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란과 모든 것을 계획한 태수, 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 소진 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러 영화로, 진성문 감독이 메가폰을 잡았다.
이수혁은 납치극의 설계자이자, 밀폐된 공간을 지배하는 태수로 변신했다. 그는 "미팅 때부터 감독님과 많은 이야기를 나눴다. 당시 다른 작품 촬영과 병행을 했는데, 납치범이란 캐릭터를 설득력 있게 표현하고 싶어서, 분장도 최대한 자연스럽게 했다. 또 TV 드라마에 나오는 모습과도 다른 모습을 보여드리고 싶어서 체중 감량도 열심히 했다"고 설명했다.
이어 액션에 대해서도 "태수라는 인물은 생각을 많이 하거나, 이유를 갖는 순간 접근하기 어려울 거라고 생각했다. 액션의 수위나 합에 있어서도 목적을 가지고 달성하기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 인물로 보이려고 했다"며 "촬영 현장이 엄청 열려 있던 상황이 아니었음에도 불구하고, 차주영과 정지소가 잘해줬다"고 고마움을 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
