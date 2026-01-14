미르, 결혼식 10일만 '충격' 삭발...♥신부는 "예쁘다" ('방가네')
[스포츠조선 정안지 기자 미르가 결혼식 일주일 만에 삭발을 해 놀라움을 안겼다.
13일 유튜브 채널 '방가네'에는 "결혼식 일주일 만에 삭발한 미틴놈. 엄마 정색함"이라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 고은아는 "갑자기 (미르가) 머리를 밀겠다고"라며 한 껏 신난 표정을 지었다.
이에 미르는 "결혼식 한 지 10일도 안 됐는데"라고 했고, 신부는 "머리 밀어도 괜찮냐"는 질문에 "괜찮다"고 했다. 반면 미르의 어머니는 "아니 왜 갑자기 머리를 미냐"며 심각한 표정을 지었다.
미르는 "이 맘때 쯤 되면 머리에서 뭐가 떨어진다. 두피가 약하고 머리카락도 많고, 그리고 좀 쑤시다"며 "바로 0.8mm로 간다"고 해 웃음을 안겼다.
먼저 고은아가 미르의 머리를 밀기 시작, 미르는 "불안한 손길로 할 거냐"며 불안한 표정을 지었다. 그때 고은아는 너무 짧아진 머리에 "0.8mm 안 될 것 같다"며 당황, 미르는 "제일 당황한 사람은 나다. 이상하게 잘라서 내가 너무 수치스럽고 부끄럽다"며 당황해 웃음을 자아냈다. 그러나 신부는 "예쁘다"고 했고, 첫째 누나는 "미쳤다"며 웃었다.
이어 미르는 "마무리는 신부가 해라"면서 이발기를 건넸고, 처음에는 웃고 있던 신부의 얼굴에서 점점 미소가 사라졌다.
빨간 두피가 드러날 정도로 삭발한 미르. 이때 신부는 "두피가 빨갛다"며 놀랐고, 미르는 "두피가 약해서 그렇다. 두피가 이렇게 빨갛다. 두피가 아파서 내가 숨 쉬게 하려고 이러는 거다"고 했다.
이후 고은아는 삭발한 미르를 향해 "귀엽다"며 웃었고, 신부는 "근데 언니 괜찮지 않냐"며 미르를 향한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.
