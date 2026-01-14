전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 캠페인 확산→FIFA 긴급 회의

기사입력 2026-01-14 00:00


전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 …
사진=기브미스포츠

[스포츠조선 강우진 기자미국을 중심으로 국제 정세가 급변하면서 올해 열리는 북중미 월드컵에도 비상이 걸렸다. 안전의 위협을 느낀 많은 세계 축구팬들이 월드컵 티켓을 취소하고 있다.

영국 기브미스포츠는 13일(한국시각) '1만 6800명의 팬들이 하룻밤 사이 월드컵 티켓을 취소했으며, 이에 따라 FIFA는 이번 주 후반 긴급회의를 소집할 예정'이라고 보도했다. FIFA의 월드컵 티켓은 취소가 불가능한 것으로 알려져 있기 때문에 이 수치는 실제 환불보다는 3차 티켓 판매 단계에서 팬들이 이탈한 것을 의미할 가능성이 크다. 여기에는 무작위 추첨 과정에서 포기하거나 회원 협회를 통한 구매 철회도 포함된다.

환불 이유로는 안전 문제가 꼽힌다. 현재의 국제 정세에서 개최국을 둘러싼 불안감이 커지고 있다. 일부 해외 커뮤니티에서는 북중미 월드컵 보이콧 캠페인이 확산되고 있다.


전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 …
사진=SNS
이들은 도날드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라에 대한 공습을 명령한 이후, 북중미 월드컵을 중단할 것을 요구하고 있다. 미국은 현재 콜롬비아, 쿠바, 덴마크 등과도 마찰을 빚고 있다. 이러한 논란으로 정치인들 사이에서는 미국의 월드컵 개최 자격 박탈을 요구하는 상황까지 벌어지고 있다.

티켓 취소가 심각한 문제로 떠오르면서 FIFA는 이번 주 긴급 회의를 열어 현 상황을 논의할 예정으로 알려졌다. 회의에서는 팬들의 안전 문제, 미국의 평판 문제 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'76세' 최백호, '핼쑥' 안타까운 근황 "폐질환 투병, 15kg 빠지고 무대서 피 나와" ('데이앤나잇')

2.

조혜련, '유방암 투병' 박미선 현재 상태에..."통화했는데 너무 좋아졌다"

3.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

4.

민희진, 연남동 이어 용산 아파트까지…부동산 가압류 두 번째

5.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"기적을 만들겠습니다" '쌀딩크' 박항서 뛰어넘은 김상식 매직 미쳤다...'대이변' 3전 전승 1위→8강 진출 '역대 2번째 4강 가능'

3.

"고참 투수로 중심 잡아줄 선수" 호평 일색인데…보상선수 없는 150㎞ 파이어볼러, 감감무소식 왜?

4.

롯데 SON 어게인? → "접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

5.

"야구 그만두려 했다" 손목 골절상→방출의 아픔, 시카고 컵스 차림으로 참가한 트라이아웃...92홈런이 커리어 끝이 아니다[현장인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"기적을 만들겠습니다" '쌀딩크' 박항서 뛰어넘은 김상식 매직 미쳤다...'대이변' 3전 전승 1위→8강 진출 '역대 2번째 4강 가능'

3.

"고참 투수로 중심 잡아줄 선수" 호평 일색인데…보상선수 없는 150㎞ 파이어볼러, 감감무소식 왜?

4.

롯데 SON 어게인? → "접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

5.

"야구 그만두려 했다" 손목 골절상→방출의 아픔, 시카고 컵스 차림으로 참가한 트라이아웃...92홈런이 커리어 끝이 아니다[현장인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.