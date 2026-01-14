미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 드디어 맨체스터 유나이티드 '입성' 길 열리나...'깜짝 관심' 엔리케, 아모림 뒤이을 "정식 감독 후보"

[스포츠조선 이현석 기자이강인의 맨체스터 유나이티드 이적설에 다시 불이 붙을 수 있을까. 루이스 엔리케 감독이 맨유 감독 후보로 거론되고 있다.
영국의 데일리익스프레스는 13일(한국시각) '맨유가 루이스 엔리케 감독을 원한다'라고 보도했다.
맨유는 다시금 변화의 바람이 불고 있다. 발단은 후벵 아모림 감독의 경질이었다. 2024년 11월 에릭 텐하흐 감독의 후임으로 맨유에 부임한 아모림은 당시에는 촉망받는 감독이었다. 비록 유럽 5대 리그는 아니었지만, 포르투갈 무대에서 스포르팅을 이끌며 지도력을 인정받은 인물이었다. 아모림의 부임 이후 맨유가 변화할 것이라는 기대감도 컸다.
우려는 있었지만, 모두의 예상과는 다른 결말이었다. 14개월가량 팀을 이끈 그는 경기력 문제, 선수 영입 등 여러 분야에서 기대 이하였다. 하지만 그를 경질로 이끈 것은 경기력이 아니었다. 말 한마디였다. "앞으로 18개월 동안 내 일을 할 것이다. 구단이 외부 비판을 감당하지 못한다면 구단 자체가 바뀌는 것이 필요하다." 구단 수뇌부를 찌른 비판의 한 마디가 아모림의 맨유 감독 생활을 마감시켰다. 맨유는 망설임 없이 아모림과의 이별을 결단했다.
로이터연합뉴스
맨유는 시즌이 절반이나 남은 시점에서 정식 감독 부임 대신 임시 감독 체제를 택했다. 구단 레전드인 마이클 캐릭을 택했다. 캐릭은 맨유와의 합의를 마쳤으며 공식 발표 만을 남겨둔 상황이다. 발표가 나오면 캐릭은 임시 감독으로서 맨유의 남은 시즌을 책임진다.
문제는 정식 감독이다. 다가오는 여름 이적시장을 앞두고 새 감독 선임이 필요한 맨유다. 이미 사비 에르난데스, 올리버 글라스너, 마우리시오 포체티노, 토마스 투헬 등 다양한 인물들이 거론되는 상황, 맨유의 결정이 더 중요해질 수밖에 없다.
엔리케 또한 빠지지 않았다. 데일리익스프레스는 '맨유는 엔리케를 유력한 정식 감독 후보로 고려 중이다. 구단은 맨유 감독직에 대한 압박을 감당할 수 있는 인물을 원한다. 엔리케는 스페인 대표팀, 바르셀로나, 파리 생제르맹(PSG)을 이끈 인상적인 경력을 자랑한다. 엔리케는 또한 PSG와의 계약 마지막 해에 곧 접어들기에 위약금 또한 거액을 지불할 필요가 없다'고 설명했다.
로이터연합뉴스
엔리케는 유럽을 대표하는 명장이다. 현역 시절 바르셀로나의 핵심으로 활약하기도 했던 그는 은퇴 이후 지도자의 길을 걸으며, 바르셀로나 B팀을 시작으로 AS로마, 셀타 비고를 거쳐 바르셀로나 감독으로 부임했다. 바르셀로나에서 그는 2014~2025시즌 당시 라리가, 유럽챔피언스리그, 코파델레이를 석권하는 트레블을 달성하며 모두를 놀라게 했다. 다만 당시에는 전성기 기량의 메시와 루이스 수아레스, 네이마르까지 있었던 바르셀로나의 전력 덕분이라는 평가도 적지 않았다.
2017년 바르셀로나를 떠난 그는 스페인 대표팀에서는 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 이후 2023년 PSG 지휘봉을 잡으며 다시 클럽으로 돌아왔다. 기대와 우려가 공존했다. 스타 군단인 PSG를 잘 이끌 수 있을지에 대한 의문과 전술에 대한 불확실성이 적지 않았다. 하지만 엔리케는 자신의 능력을 증명했다. 킬리안 음바페까지 떠나고 시작한 2024~2025시즌 PSG는 엔리케와 함께 리그1, 유럽챔피언스리그, 쿠프 드 프랑스를 싹쓸이하며 트레블을 달성했다. 구단 최초의 유럽챔피언스리그 우승이기도 했다. 올 시즌도 PSG는 엔리케 체제에서 순항 중이다. 맨유로서는 가장 매력적인 감독 후보일 수 있다.
로이터연합뉴스
한편 엔리케가 맨유로 떠난다면 지난해 맨유 이적설이 거론된 이강인 또한 상황이 달라질 수 있다. 당시 영국 언론들은 '맨유가 이강인을 주시 중이다. 이강인은 이번 달에 PSG를 떠날 수도 있다는 입장이며, 올 시즌 대부분의 경기에 출전했음에도 여러 옵션을 고려 중이라고 알려졌다. 맨유는 이강인을 영입하기 위해 아스널과 치열한 경쟁을 벌이고 있다'고 밝히기도 했다.
맨유의 감독 선임 계획이 이강인을 비롯한 선수들에게는 어떤 영향을 미칠지도, 다가오는 여름 이적시장 관전 요소가 될 전망이다.