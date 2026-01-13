일당 겨우 1만원인데..기안84 '네팔 동생' 타망 "히말라야, 한 시즌에 3~4번 오른다"

영상에서 기안84는 '태계일주' 네팔 편을 통해 인연을 맺은 타망을 한국에 초대하고, 검비르와 함께 타망이 가장 가고 싶어했던 부산으로 여행을 떠났다.
부산에 도착한 세 사람은 가장 먼저 광안대교로 향했다. 달리는 차 안에서 기안84는 타망에게 "네팔 돌아가면 다시 히말라야 올라가냐"고 물었고, 타망은 "맞다"고 답했다. 검비르는 "지금은 없는 시즌인데 2월부터 시즌이다"라고 덧붙였다.
기안84는 이어 "내년에 히말라야 몇 번 갈 거 같아? 베이스캠프까지"라고 물었고, 타망은 "한 시즌에 3~4번 간다"고 말했다. 기안84가 "시즌 아닐 때는 카페에서 일하냐"고 묻자, 검비르는 대신 "맞다. 지금은 일하기보다 배우는 중이다. 가장 시간을 많이 쏟는 건 한국어 공부"라고 설명했다.
앞서 타망은 해당 채널에서 셰르파 노동 환경에 대해서도 언급한 바 있다. 타망이 기안에게 에베레스트 베이스캠프에서 촬영한 영상을 보여주자, 기안84는 "한 번 왔다 갔다 하면 얼마를 받냐"고 물었다. 검비르는 "12일 정도 걸리는 데 15만 원 정도 받는다"고 답했다. 이를 들은 기안은 "열흘 넘게 가는데 15만 원이면 일당이 거의 만 원인 거다"라며 충격받은 모습을 보였다.
기안84는 이어 타망에게 진심 어린 조언도 전했다. 그는 "너 빨리 한국말 배워서 한국 와라. 공부 열심히 해야 한다. 우리 조카들에게도 이렇게 공부하라고 안 한다"고 말했다.