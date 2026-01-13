'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페퍼저축은행 셧아웃 완승[대전 리뷰]

기사입력 2026-01-13 20:30


'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페…
페퍼저축은행 시마무라(왼쪽)와 조이. 사진제공=KOVO

'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페…
연패 탈출에 성공한 페퍼저축은행. 사진제공=KOVO

[대전=스포츠조선 김민경 기자 페퍼저축은행이 3연패를 끊고 최하위 정관장의 추격을 뿌리쳤다.

페퍼저축은행은 13일 대전충무체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그' 여자부 정관장과 4라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-16)으로 완승했다.

6위 페퍼저축은행은 시즌 성적 8승14패, 승점 24점을 기록했다. 정관장 상대로는 올 시즌 첫 승(3패)을 신고했다.

외국인 에이스 조이는 블로킹 4개 포함해 27득점을 기록했다. 박은서가 9점, 시마무라가 7점을 보탰다.

최하위 정관장은 3연패 늪에 빠졌다. 시즌 성적 6승16패, 승점 18점에 머물렀다. 범실로 자멸한 게 뼈아팠다. 범실 22개를 기록했다. 거의 한 세트를 내준 셈. 1세트에만 범실 10개를 쏟아내면서 초반 분위기를 내준 게 컸다. 이후로도 공격수들이 뒤집어야 할 때 자꾸 범실을 저지르면서 반격의 발판을 마련하지 못했다.정관장에는 두 자릿수 득점을 기록한 공격수도 없었다. 외국인 주포 자네테가 5득점에 머물렀다.

두 팀 모두 연패 탈출이 절실했다.

장소연 페퍼저축은행 감독은 경기에 앞서 "매 경기 집중하고 있다. 연패에서 탈출하기 위해서 잘 준비하고 있다. (뒷심 부족이) 계속 아쉽다. 정말 싸워야 하는 승부처, 18~20점 후반부 갔을 때 한두 개 범실로 분위기가 상대로 넘어가는 경우가 있다. 이겨야 하는 승부처에서 조금 더 자신감을 갖고 하자는 이야기를 많이 하고 있다"고 밝혔다.


'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페…
장소연 페퍼저축은행 감독. 사진제공=KOVO

'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페…
고희진 정관장 감독. 사진제공=KOVO
고희진 정관장 감독은 "서브 리시브 위치를 조정하거나 그런 점을 신경 써서 준비했다. 특히 인쿠시가 수비 위치를 잘 모른다. 위치를 자꾸 수정하고 알려주면서 전술들을 준비하고 있다"고 설명했다.


1세트 초반부터 시마무라가 서브로 정관장의 약점인 리시브를 흔들면서 6-3으로 거리를 벌렸다. 조이가 1세트에만 7점을 뽑으면서 공격을 잘 이끌었다. 페퍼저축은행은 16-14 하혜진 서브 타임 때 19-14로 달아나면서 승기를 잡았다. 하혜진의 서브가 강했다기 보다는 정관장 정호영, 이선우, 자네테가 줄줄이 공격 범실을 저지르면서 무너졌다.

2세트는 15-15까지 팽팽한 흐름이 이어졌다. 자네테의 공격 범실로 페퍼저축은행이 16-15로 앞서기 시작했고, 박은서의 오픈 공격과 조이의 블로킹을 묶어 18-15로 달아났다. 20-18로 쫓기는 상황에서는 조이가 2연속 공격에 성공하고, 박혜민의 퀵오픈까지 블로킹하면서 23-18이 됐다. 박정아와 시마무라가 남은 2점을 책임지면서 셧아웃 승리의 발판을 마련했다.

3세트 역시 조이가 빠르게 매듭을 지었다. 6-6에서 조이가 2연속 공격에 성공해 8-6이 됐다. 조이가 자네테의 오픈 공격까지 블로킹하면서 9-6으로 거리를 벌렸다. 시마무라와 하혜진이 블로킹으로 정관장의 공격을 무력화시키면서 17-12로 달아나면서 정관장의 추격을 완전히 뿌리쳤다.


'와 범실로 한 세트 내줬다' 자멸한 정관장 3연패, '조이 대폭발' 페…
3연패 늪에 빠진 정관장. 사진제공=KOVO

대전=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 연남동 이어 용산 아파트까지…부동산 가압류 두 번째

2.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

3.

'76세' 최백호, '핼쑥' 안타까운 근황 "폐질환 투병, 15kg 빠지고 무대서 피 나와" ('데이앤나잇')

4.

이효리♥이상순, 눈 맞추고 달달.."둘이 사귀냐고, 좋아하면 안되냐"

5.

박나래 전 매니저, 한국 떠나 갑자기 미국行…1차 경찰 조사는 완료[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-스포츠의 해,'모두의 스포츠' 현장을 위한 약속" 국민체육진흥공단X대한체육회X장애인체육회,문체부 업무보고[지상중계]

2.

"내 사단 건드리는지마!" 비니시우스도 참은 알론소, 피트니스 코치 문제로 레알 마드리드와 '대충돌'→결국 경질

3.

롯데 "손아섭 영입 고려하지 않는다" → 오해 소지, 전면 차단

4.

'키움→ML' 이제는 적이다…김혜성-송성문 3G 차에 우승 희비 갈린다고?

5.

[U-23 아시안컵 라인업]'김태원-정재상 선봉' 비겨도 8강 가는 이민성호, 우즈벡전 최정예 총출동

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-스포츠의 해,'모두의 스포츠' 현장을 위한 약속" 국민체육진흥공단X대한체육회X장애인체육회,문체부 업무보고[지상중계]

2.

"내 사단 건드리는지마!" 비니시우스도 참은 알론소, 피트니스 코치 문제로 레알 마드리드와 '대충돌'→결국 경질

3.

롯데 "손아섭 영입 고려하지 않는다" → 오해 소지, 전면 차단

4.

'키움→ML' 이제는 적이다…김혜성-송성문 3G 차에 우승 희비 갈린다고?

5.

[U-23 아시안컵 라인업]'김태원-정재상 선봉' 비겨도 8강 가는 이민성호, 우즈벡전 최정예 총출동

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.