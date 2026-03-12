쯔양, 6시간 폭식에도 '역대 최저 몸무게'..."뱉어도 된다" 만류에도 폭식 (전참시)

기사입력 2026-03-12 10:26


쯔양, 6시간 폭식에도 '역대 최저 몸무게'..."뱉어도 된다" 만류에도…

[스포츠조선 김수현기자] MBC '연예대상'에서 인기상을 거머쥔 먹방 크리에이터 쯔양이 '전지적 참견 시점'에 재출격한다.

오는 14일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 389회에서는 구독자 1,310만 명을 보유한 대세 먹방 크리에이터 쯔양의 홍콩 출장 이후 일상이 공개된다.

특히 홍콩 편의점을 통째로 털어온 듯, 이삿짐 박스 두 개를 가득 채운 간식 꾸러미가 등장해, 참견인들을 경악하게 만들었다. 기념품 수준을 훌쩍 뛰어넘는 '먹' 출장의 위용이 방송을 통해 베일을 벗을 예정이다.

올해 나란히 '서른'이 된 쯔양과 매니저 오수빈의 솔직한 토크도 눈길을 끈다. 평소 마른 체형을 유지하던 쯔양의 아버지 역시 30대에 접어들며 체질이 변했다는 이야기에, 쯔양 또한 살이 찌거나 예전처럼 먹지 못하게 될까 걱정이 앞섰다고.

그러나 이는 기우에 불과했다. 홍콩 출장 당시 입맛이 없었다던 쯔양은 스테이크 3kg·꽃게10kg 순삭하고 와서는, 귀국 후 육수를 15번이나 추가해가며 6시간 동안 샤부샤부를 먹어 치웠다는 비하인드 스토리를 전한다.


쯔양, 6시간 폭식에도 '역대 최저 몸무게'..."뱉어도 된다" 만류에도…
여기에 아침부터 홍콩에서 공수해 온 다양한 맛의 컵라면과 과자를 해치우고, 커피믹스 15봉을 한꺼번에 넣은 대용량 커피까지 가볍게 클리어하며 '넘사벽 대식가'다운 식단을 선보인다. 그런데도 쯔양의 몸무게가 오히려 역대 최저치를 기록했단 사실이 밝혀져 모두를 놀라게 했다는 전언이다.

한편, 쯔양은 또 하나의 반가운 소식을 전한다. 지난 '전참시' 방송에서 기내식 라면 레시피를 재현하는 장면이 미방분으로 공개된 뒤 조회수 92만 회를 기록하며 화제를 모았고, 해당 레시피는 실제 제품 출시와 광고 모델 계약으로까지 이어졌다고.

광고 촬영 현장에서도 쯔양의 남다른 먹성은 여전했다. "배부르면 뱉어도 된다"는 스태프의 만류에도 불구하고 촬영용 라면을 남김없이 먹어 치워 촬영팀을 당황하게 만드는가 하면, 잠깐의 쉬는 시간에도 배고픔을 참지 못하고 먹을 것을 찾아다니는 모습이 연출돼 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.


MBC 연예대상 인기상 수상자 '쯔양'의 보고 또 봐도 놀라운 '먹'하루는 오는 14일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.