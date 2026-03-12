충격 반전! '미국 WBC 예선 탈락' 결국 없었다→모양 빠진 '세계 최강'…이탈리아, B조 1위 8강행, '경우의 수 삭제'

[스포츠조선 강우진 기자]미국 WBC 대표팀이 2라운드(8강) 진출을 확정했다. 이탈리아가 멕시코를 압도하면서 실점률을 계산할 것도 없이 B조의 순위가 결정됐다. 이탈리아가 조 1위, 미국은 2위로 다음 라운드로 향한다.
이탈리아는 12일(한국 시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 멕시코와의 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 1라운드 B조 마지막 경기에서 9-1로 승리했다.
이탈리아가 멕시코를 잡으면서 미국은 활짝 웃었다. 앞서 미국은 이탈리아에게 6-8로 패하면서 위기를 맞았다. 이 경기에서 멕시코가 9이닝 기준 4득점 이하로 이탈리아를 잡아낼 경우 미국이 탈락하는 시나리오가 나왔다. 미국과 이탈리아, 멕시코가 3승 1패로 동률을 이루고, 이닝당 실점률에서 미국이 조 3위로 밀려나 떨어지는 것이다. WBC는 조별 예선에서 여러 팀이 동률을 이룰 경우 승자승, 이닝당 실점, 이닝당 자책점 등 순으로 순위를 가리게 돼 있다.
이날 이탈리아는 경기 초반부터 득점을 올리며 순항했다. 2회 비니 파스콴티노가 솔로 홈런을 때리면서 포문을 열었다. 4회에는 존 베르티가 솔로 홈런을 쏘아 올리면서 한 점 더 달아났다.
이탈리아는 5회에 3점을 추가하면서 승부의 쐐기를 박았다. 주자 1·3루 상황에서 단테 노리가 희생번트로 1점을 추가했다. 이어진 타석에서 제이콥 마르시가 우측으로 타격한 땅볼이 상대 실책으로 적시타가 됐다. 주자 두 명을 불러들이면서 승부는 6-0까지 벌어졌다. 6회에도 이탈리아의 화력은 멈추지 않았다. 파스콴티노가 노아웃 상황에서 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 7회에는 베르티가 2아웃 주자 1루 상황에서 적시타에 성공했다. 중견수가 공을 제대로 처리하지 못하면서 1루주자가 홈으로 들어오는 상황을 연출했다.
7회 멕시코가 반격에 나섰다. 조이 메네세스의 안타와 나초 알바레즈의 몸에 맞는 볼, 그리고 닉 곤잘레스가 볼넷으로 출루하면서 무사 만루가 됐다. 이어진 타석에서 알렉 토마스가 땅볼 타구를 때리면서 3루주자가 홈으로 들어왔다. 좋은 기회였지만, 멕시코는 더이상 점수를 추가하지 못했고 이닝은 끝이 났다.
8회 이탈리아는 파스콴티노의 솔로 홈런이 또 터지면서 1점을 더 달아났다. 파스콴티노는 해당 경기에서만 3개의 홈런을 기록하며 승리의 핵심이 됐다. 이어 앤드류 피셔의 적시 2루타가 1루 주자를 홈으로 불러들이면서 스코어는 9-1이 됐다.
멕시코는 8~9회 공격 기회에서도 득점하지 못하면서 무기력하게 WBC 1라운드에서 탈락했다. B조의 최종순위는 1위 이탈리아(4승 0패), 2위 미국(3승 1패), 3위 멕시코(2승 2패), 4위 영국(1승 3패), 5위 브라질(0승 4패)로 정리됐다.