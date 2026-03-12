"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

기사입력 2026-03-12 09:00


"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지…
사진=패션앤스타일 영상 캡처.

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고윤정의 파리 패션위크 퇴근길 모습이 온라인에서 다양한 반응을 불러오고 있다.

10일 패션 매체 '패션앤스타일' 공식 인스타그램에는 "화제 속 고윤정, 추운데… 모먼트 풀 버전"이라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 고윤정이 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 일정 중 하나인 샤넬 2026-2027 가을·겨울 여성복 컬렉션 쇼를 마친 뒤 현장을 빠져나오는 모습이 담겼다.

영상 속 고윤정은 허리에 긴 담요를 두른 채 등장해 시선을 끌었다. 담요를 두른 상태로 에스코트를 받으며 계단을 내려오던 그는 스태프들로부터 담요를 벗어 달라는 요청을 받았다. 이에 추운 듯한 반응을 보이던 고윤정은 잠시 망설이다 결국 담요를 벗고 다시 이동했다.


"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지…
사진=패션앤스타일 영상 캡처.
해당 장면은 현장에 있던 팬들과 취재진에 의해 촬영돼 SNS를 통해 빠르게 퍼지며 다양한 반응을 불러왔다.

고윤정은 현재 샤넬 앰배서더로 활동 중이며 이날 쇼에서도 브랜드 의상을 착용한 채 참석했다. 일부에서는 추운 날씨 속에서 자연스럽게 나온 행동이라며 해프닝으로 보는 시각도 있지만, 브랜드 행사에서의 태도에 아쉬움을 표하는 의견도 적지 않았다.


"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지…
일부 네티즌들은 "명품 앰배서더 자격으로 쇼에 참석했는데 프로답지 못한 모습이다", "이건 털털하고 귀여운 게 아니라 프로의식이 없는 거다", "패션 브랜드 행사 참석한 건데 허리 좀 꼿꼿하게 피고 애티튜드 좀 갖췄으면 좋겠다" 등 비판적인 반응을 보이기도 했다.

이날 파리 현지 날씨는 다소 쌀쌀했던 것으로 알려졌다. 고윤정의 퇴근길 장면을 두고 '귀여운 해프닝'이라는 반응과 '프로답지 못했다'는 지적이 엇갈리며 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

