'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

기사입력 2026-03-12 06:31


'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' …

[스포츠조선 이지현 기자] 농구선수 출신 우지원의 딸이 '메기녀'로 등장했다.

11일 방송된 tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2'에서는 새롭게 투입된 메기녀가 우지원의 딸로 밝혀져 화제다.

이날 유태웅 아들 유희동의 데이트 상대자로 우지원의 딸 우서윤이 첫 등장했다. 늘씬한 키와 우아한 비주얼을 자랑하는 우서윤의 등장에 부모님들은 놀라움을 감추지 못했다.

우지원은 "서윤이가 조용하고 내성적인 면이 있긴 하나 반전 매력이 있다. 직접 보시면 알 수 있다"라고 자랑했다.


'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' …
우지원이 30살에 낳은 첫 딸인 우서윤 양은 아버지를 쏙 빼닮은 기럭지로 시선을 사로 잡았다. 이어 직접 자기소개를 한 우서윤은 메사추세츠 주의 터프츠 대학교(Tufts University)에서 미술 학위를 따고 현재는 하고 싶은 일을 찾고 있다고 밝혔다.

이어 "마지막 연애가 작년 3월이었는데, 그 후로는 연락하는 사람이 없다"면서 "요즘 로맨스 드라마를 자주 본다. 혼자 보면서 감정 이입해서 연애 세포가 살아나고 있다. 새로운 사람 만나서 설레는 감정을 느끼고 싶다"라고 밝혔다.

한편 우지원은 지난 2002년 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀지만, 결혼 17년 만인 지난 2019년 이혼했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

연예 많이본뉴스
1.

박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

2.

남경주, 성폭력 혐의로 검찰 송치…"SNS 계정은 폐쇄 상태" [SC이슈]

3.

'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개

4.

기안84, 하지원 과거 언급 "학창 시절 수원서 유명한 누나...남학생들의 중심"

5.

이동휘, 故나철 떠올리며 눈물 "친구 운구하고 온날 주변을 위해 살기로 다짐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

4.

'와 8강이다' 술 마시고 웃다가 이게 무슨 망신이냐…사령탑은 "실언했다" 사과까지

5.

"마지막 경기 잘하고 싶다고…" 페퍼저축은행 날벼락, 조이 박정아 박은서 모두 빠진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.