기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

기사입력 2026-03-12 05:54


[스포츠조선 조윤선 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 예능 출연 후 달라진 삶에 대해 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '인생84'에는 '하지원과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 하지원이 게스트로 출연했다.

이날 하지원은 더 자유롭게 살고 싶다는 바람을 전하며 "내가 왜 기안84를 보고 힐링했는지 알겠다. 되게 자유로운 인간이다"라며 "진짜 있는 그대로 자유롭다고 생각해서 되게 멋지다고 느꼈다"고 말했다.

그러자 기안84는 "내가 요즘에도 그런지 모르겠다. 자유롭게 살려고 하는데 자꾸 눈치를 보게 된다"고 털어놨다. 이를 들은 하지원은 "우리들은 방송을 많이 하게 될수록 그렇게 될 수밖에 없는 상황이 되는 거 같다"며 공감했다.


기안84는 "누나도 그런 게 많을 거 같다. 얼마 전에 싱가포르 파티에 가서 MZ처럼 노는 거 봤다. 되게 멋있다고 생각했다"고 말했고, 하지원은 "지금은 세상으로 조금씩 나가면서 자유롭다"고 밝혔다.

또 하지원은 "'나 혼자 산다'를 통해서 처음으로 방송을 한 거냐"고 물었다. 이에 기안84는 "제대로 한 첫 예능은 '나 혼자 산다'였다. 만화가라 몇 번 불러주길래 나가면 내 만화도 많이 봐주겠지 싶었다. 그러다 말겠지 했는데 나도 이렇게 될 줄은 몰랐다"고 솔직하게 털어놨다.

