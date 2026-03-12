"中 월드컵 가면 난리날 걸" 이란 북중미월드컵 불참 선언, FIFA 대체 국가 선택 재량권…BBC "아직 배제하기 일러"

기사입력 2026-03-12 09:53


AFP 연합뉴스

AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]이란이 2026년 북중미월드컵 개막 3개월을 앞두고 '보이콧'을 선언, 거센 파장이 일고 있다.

아흐마드 도냐말리 이란 체육청소년부 장관은 11일(이하 한국시각) 이란 IRIB 스포츠 네트워크와의 인터뷰에서 "부패한 미국 정부가 우리 지도자를 암살한 상황에서 우리가 월드컵에 참가할 적절한 조건은 결코 갖춰지지 않았다"며 "우리 선수들은 안전하지 않고, 참여할 수 있는 여건도 조성되어 있지 않다"고 말했다.

그리고 "지난 8~9개월 동안 두 차례의 전쟁이 우리에게 강요됐고, 수천명의 우리 국민이 목숨을 잃었다. 따라서 우리는 절대로 월드컵에 참가할 수 없다"고 강조했다.

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 '이란 환영'에 찬물을 끼얹었다. 그는 11일 자신의 SNS를 통해 '오늘 저녁 트럼프 대통령과 만나 다가오는 월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 얘기했다'며 '이란의 현재 상황, 이란 축구 대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 대해서도 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다'고 밝혔다.


AP 연합뉴스
그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일 '폴리티코'와의 인터뷰에서 이란의 월드컵 출전 여부에 대해 "정말로 상관없다. 이란은 완전히 패배한 나라라고 생각한다. 그들은 이제 거의 탈진 상태"라고 말한 바 있다.

이란은 북중미월드컵 아시아 3차예선에서 A조 1위를 차지하며 4회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다. 조편성도 끝났다. 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 G조에 포진했다. 이란은 6월 16일과 22일, 미국 LA에서 뉴질랜드와 벨기에와 각각 맞붙고, 27일 시애틀에서 이집트와 대결한다.

중동 전역이 전쟁 소용돌이에 휘말렸다. 미국과 이스라엘의 공습이 계속되는 가운데 이란의 보복 공격도 불을 뿜고 있다. 공언대로 이란이 불참하면 FIFA는 초유의 사태에 직면하게 된다. 현재까지 월드컵 예선을 통과한 팀이 불참한 적은 단 한 차례도 없었다.

영국의 'BBC'는 12일 '이란이 월드컵 출전을 포기할 경우 FIFA는 대체 국가를 선택할 재량권을 갖고 있다. 하지만 누가 그 자리를 차지할지는 불분명하다'며 '가장 유력한 후보는 아시아축구연맹(AFC) 소속인 이라크 또는 아랍에미리트(UAE)로 꼽히는데, 이라크는 이번 달 대륙간 플레이오프를 통해 월드컵 본선 진출을 확정할 수 있다. UAE는 플레이오프 진출에 실패한 팀이다. 하지만 FIFA 규정에 따르면 대체 국가는 같은 연맹 소속일 필요는 없다'고 설명했다.


캡처=마르카 홈페이지

FIFA의 재량권인 만큼 중국도 월드컵 출전 꿈을 꿀 수 있다. 중국은 아시아 4차 예선 진출에 실패하며 북중미월드컵 출전 꿈이 허공으로 날아갔다. 그러나 형평성에 어긋나 엄청난 반발을 야기할 수 있다.

'BBC'는 '이란 체육부장관의 발언에도 불구하고, 월드컵 출전 가능성을 완전히 배제하기에는 아직 이르다'며 'FIFA는 당분간 기다릴 가능성이 높다. 이달 말에 열리는 플레이오프를 통해 최종 진출팀이 확정되면, 그때 결정을 내려도 늦지 않다. 그때쯤이면 미국, 이란, 이스라엘 간의 갈등이 어떻게 전개될지 더욱 명확해질 수도 있을 것이다. 현재로서는 트럼프 대통령과 이란 군부 지도부의 입장을 읽기가 어렵다'고 덧붙였다.

이란이 최종적으로 월드컵을 보이콧하면 준비 비용 보전금 150만달러와 조별리그 경기 출전비 등 최소 1050만달러(약 152억원)를 날린다. 기권비로 최소 25만스위스프랑(약 4억7000만원)에서 최대 50만 스위스프랑(약 9억4000만원)의 벌금을 내야 한다.

한동안 국제 축구계에서 퇴출된다. 2030년 월드컵 아시아 예선에서 제외될 가능성이 높다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

