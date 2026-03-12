'고마워요 이탈리아' 이미 8강 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕 피했다...기사회생 마이애미행 확정

최종수정 2026-03-12 09:41

'고마워요 이탈리아' 이미 8강 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 멍청했던 미국의 기사회생.

미국은 이탈리아에 평생 감사해야 할 듯 하다. 이탈리아 덕에 대망신을 당할 위기에서 벗어났다.

이탈리아는 12일 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) B조 조별리그 마지막 멕시코전을 치르고 있다. 이탈리아는 5회초 공격까지 5점을 내며 5-0으로 앞섰다.

의미가 있는 점수였다. 이날 최종전 결과에 따라 우승 후보 미국의 운명이 결정될 수 있었다. 이탈리아가 이기면 이탈리아가 조 1위, 미국이 조 2위가 되는 거였다. 하지만 멕시코가 이기면 미국이 탈락하는 대반전이 일어날 수 있었다. 다만 멕시코가 4점 이내 점수를 내며 승리해야 했는데, 이탈리아가 일찌감치 5점을 내며 그 가능성이 완전히 닫혔다.


'고마워요 이탈리아' 이미 8강 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕…
Mandatory Credit 연합뉴스
미국은 앞선 조별리그 경기에서 3연승을 달렸다. 그리고 11일 마지막 이탈리아전에서 6대8로 패했다. 객관적 전력상 미국이 질 수 없는 상황. 그런데 졌다. 경기 초반부터 매우 무기력했다.

이유가 있었다. 미국 마크 데로사 감독은 경기 전 인터뷰에서 8강이 확정됐다고 했다. 대회 룰을 모르고 있었던 것이다. 3승을 했으니 당연히 8강은 갔을 거라 생각한 것. 선수들도 전날 3승 확정 후 긴 시간 라커룸에서 맥주를 즐기며 승리를 자축했다고 한다.

하지만 WBC는 같은 성적으로 물리면 승자승에 이어 최소 실점률에 의해 순위가 정해진다. 마지막 경기에서 멕시코가 이탈리아를 이기면 세 팀이 3승1패로 물리며 미국이 탈락 위기에 처할 수 있었다. 다시 말해 3승 후 8강 확정이 아니었고, 이탈리아전도 최선을 다했어야 했다. 물론, 최선을 다했는데 실력을 졌을 수도 있지만 말이다.

어찌됐든 미국은 기사회생했다. 최악의 마무리는 피했다. 이탈리아가 끝까지 승리를 지키면 미국은 조 2위, 멕시코가 경기를 뒤집으면 미국은 조 1위가 된다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

