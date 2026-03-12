아이유, 차원이 다른 '추석 선물' 공개됐다...박준면 "이게 월드클래스…

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 박준면이 아이유의 미담부터 자신의 사업까지 유쾌한 입담으로 구독자들의 마음을 사로잡았다.
이날 하지영은 "요즘 박준면 시대"라며 드라마, 영화, OTT, 뮤지컬, 유튜브, 김치 사업까지 활발하게 활동 중인 박준면의 행보를 언급했다. 이에 박준면은 "속된 말로 물 들어오는 때인 것 같지만 나이를 먹어 보니 그 기간이 짧더라. 언제까지 들어올지 몰라서 그냥 열심히 하는 것"이라고 속내를 전했다. 또한 "배우라는 직업은 늘 낭떠러지에 서 있는 것 같다. 잘 돼도 조심스럽다"고 덧붙이며 배우로서의 삶에 대한 진솔한 생각을 밝혔다.
박준면은 지금의 활발한 행보와는 달리, 지난해 겪었던 예상치 못한 힘든 시기를 털어놓기도 했다. 그는 "집에서 밥을 먹고 있는데 갑자기 천장에서 배수관이 터졌다. 순식간에 집에 물이 차서 종아리까지 올 정도였다"라며 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "집이 홍수가 난 것처럼 돼 결국 집을 비우고 속초에서 한 달살이를 했다"며 "그때 완전히 바닥을 친 느낌이었다"고 말했다. 이후 집을 정리하고 옆 동으로 급하게 이사를 하게 됐다고.
|
박준면은 "대본 리딩 때부터 떨렸다. 아이유를 정말 좋아한다"라며 "정말 멋있는 친구다. 연기도 잘하고 음악적으로도 훌륭한 친구"라고 함께 출연하는 배우 아이유에 대한 애정을 드러냈다. 이어 "뒤돌면 변우석이 있다. 내 역할이 상궁이라 두 배우와 계속 관계가 이어지는 게 너무 좋았다"라고 촬영 당시를 회상했다.
또한 "추석 때 아이유에게 소고기를 선물 받았다"고 밝히며 촬영 현장 비하인드도 전했다. 박준면은 "'21세기 대군부인' 촬영장에는 아이유와 변우석이 준비한 커피차와 간식차가 매일 이어졌다. 이게 월드클래스구나 싶었다"라고 웃었다. 이어 "염정아 언니가 준비해 준 커피차도 겨우 넣을 수 있었을 정도"라고 덧붙이며 현장의 따뜻한 분위기를 전했다.
사극에 자주 출연하는 이유에 대한 질문에는 "연극을 오래 해서 톤이 맞는 것 같다는 이야기를 듣는다. 하지만 현대극도 일상극도 다 할 수 있다"고 자신감을 드러냈다. 또한 "일일부터 주말극, 미니시리즈, OTT까지 다 해봤다. 나는 백지 같은 배우라 불러주면 다 된다"고 어필해 웃음을 자아냈다.
뮤지컬 배우로서의 이야기도 공개됐다. 박준면은 "뮤지컬 역시 내가 하고 싶은 역할이 있으면 오디션을 본다. 같은 역할을 했더라도 시즌이 바뀌면 다시 검증받아야 한다. 계속 실력을 연마해야 한다"라며 치열한 뮤지컬 무대의 현실과 배우로서의 마음가짐을 전하기도 했다.
방송 말미에는 제작진과 겉절이를 나누며 따뜻한 분위기로 마무리됐다. 박준면은 "지영 씨에게 겉절이를 해줬는데 맛있게 돼서 기분이 좋다"라며 "초대해 주셔서 감사하다. 제 유튜브 '낯가림'도 많이 사랑해 달라"라고 당부하며 인사를 전했다.
'유튜브 하지영'은 자극적인 유튜브 콘텐츠 속에서도 스타들 본연의 모습을 자연스럽게 담아내며, 진짜 이야기를 들려주는 채널로 주목받고 있다.
shyun@sportschosun.com