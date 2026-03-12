MC딩동, BJ 머리채 폭행 뒤 "너도 경솔했다"…사과 속 '책임 전가' 논란

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 MC딩동이 인터넷 방송 중 여성 BJ의 머리채를 잡고 폭행한 사건이 논란이 된 가운데, 피해 BJ가 사건 이후 받은 문자 메시지를 공개했다.

메시지에는 "너도 경솔했다"는 내용이 담겨 있어 사과의 의미를 두고 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

12일 해당 BJ는 자신의 개인 계정을 통해 MC딩동과 나눈 문자 내용을 공개했다.

공개된 메시지에는 MC딩동이 "너가 경솔했지만 나도 경솔하고 생각이 짧은 행동이었어"라고 보낸 내용이 담겼다.

BJ는 "주작이라는 말이 있는데 주작이 아니다"라며 "MC딩동의 2년 전 사건도 자주 언급했지만 사건 내용을 말한 것도 아니고 '2년 전 사건 있던'이라는 말 한마디에 맞은 것"이라고 주장했다.


이어 "주변 사람들이 안 말린 것이 아니라 너무 갑작스러운 상황이라 말리지 못한 것"이라고 설명했다.

앞서 MC딩동은 인터넷 방송 이른바 '엑셀 방송' 도중 한 여성 BJ의 머리채를 잡고 폭행하는 모습이 알려지며 논란에 휩싸였다.

엑셀 방송은 BJ들의 후원 순위를 엑셀 시트처럼 정리해 시청자 간 후원 경쟁을 유도하는 방식의 인터넷 방송을 뜻한다.


당시 방송에서 여성 BJ가 MC딩동의 과거 음주운전 사건을 언급하며 욕설을 하자 MC딩동이 격분해 머리채를 잡고 폭행했다는 주장이 제기됐다. 해당 장면이 담긴 영상이 온라인상에 확산되며 논란이 커졌다.

폭행 피해를 주장한 BJ는 영상과 사진이 모자이크 없이 퍼지고 있는 상황에 대해서도 호소했다.

그는 "영상이 퍼질 때마다 심장이 벌렁거리고 손이 떨린다"며 "부모님도 기사를 보고 너무 힘들어한다"고 말했다.

이어 "조회수 때문에 계속 영상이 올라오고 악플이 달려 너무 힘들다"며 영상 유포와 악플 중단을 요청했다.

또 방송에서 들린 '찰싹' 소리에 대해서는 "때린 소리가 아니라 마이크를 던지는 소리였다"며 허위 사실 확산을 자제해 달라고 당부했다.

한편 MC딩동은 과거 음주운전 후 도주 사건으로 모든 방송에서 하차한 뒤 자숙의 시간을 가진 바 있으며, 최근 '현역가왕 시즌3' 사전 MC로 복귀했다.

