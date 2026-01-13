'42세' 황보라, 둘째 시험관 중 "조기폐경 수치" 결과에 '충격' ('보라이어티')

[스포츠조선 정안지 기자 둘째를 준비하던 황보라가 "조기폐경이 진단될 수 있다는 수치로 나왔다"는 말에 충격을 받았다.
13일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 "선생님... 저 임신 가능할까요?ㅣ시험관 앞두고 마주한 충격 진단, 42세에 둘째 준비하는 이유"라면서 영상이 게재됐다.
이날 난임병원으로 향하던 황보라는 '둘째 계획 이유'에 대해 "우인이가 좀 외로울 것 같다라는 생각을 했고, 내가 무남독녀 외동딸로 자랐기 때문에 사실 기쁠 때는 상관이 없다. 근데 슬플 때, 힘들 때, 어려울 때 형제는 필수다"고 했다.
잠시 후 병원에 도착한 황보라는 초음파를 진행, 선생님은 "첫째 때 당시 초반에 검사했을 때 여성호르몬 수치가 많이 낮게 나와서 그리고 FSH라고 뇌하수체에서 나오는 호르몬 높게 나와서 조금 안 좋게 말씀을 드렸던 것 같다. 지금도 똑같은 상황"이라면서 "지금 할 일은 난포가 나왔을 때 놓치지 않고 채취하는 거다"고 했다.
피검사까지 한 뒤 병원을 나선 황보라는 "누워있는데 울컥하더라. 실감이 안 났는데 주사 맞고 피를 뽑으니까 정신이 바짝 든다"면서 설렘과 두려운 마음을 전했다. 이어 그는 "비용이 어마어마하다. 비용도 비용인데 아프다. 스트레스도 많이 받고, 이게 맞나. 무섭다"고 털어놨다.
시험관 2회차, 피검사 결과 난소 기능이 좀 떨어지게 나왔다고. 특히나 조기폐경이 진단될 수 있다는 수치로 나왔다는 말에 황보라는 당황한 표정을 지었다.
이어 초음파 검사를 진행, 선생님은 "마냥 기다리는 것보다는 여성 호르몬제를 먹고 관찰하다 보면 FSH가 떨어지면서 난포가 자라기도 한다. 그걸 기대하면서 여성 호르몬을 먹는거다"며 "만으로 42세지 않나. 평균 한국 여성의 폐경 나이가 만으로 51세다. 아직 10년이나 남았다. 근데 여성호르몬이 너무 낮지 않나. 나중에 골다공증, 심혈관계 질환 리스트가 올라간다. 난포 성장과 내 건강을 위해서 약을 먹는 거다"고 설명했다.
시험관 3회차, 황보라는 난소 PRP 시술을 진행, 그는 "우인아 엄마 기도해 달라. 보고 싶다"면서 "우인이도 동생 갖고 싶냐. 엄마가 노력해서 우인이 동생 꼭 만들겠다"며 힘을 냈다.
시험관 4회차, 아직까지 난포가 0개라고. 특히 생리 시작한 지 36일째라는 황보라는 유도를 안 해주면 스스로 생리가 안 나올 가능성이 있다는 말에 충격을 받았다.
이에 약 처방을 받은 뒤 집으로 향하던 황보라는 "이번 달은 최악인 것 같다. 나의 욕심으로 하는 건가 싶기도 하고, 너무 바빠서 컨디션이 좋지 않다. 우인이 케어하기도 힘들고 일도 하고 있는데"라면서 "일단 시작한 거 포기는 하지 않을 거다"고 했다. 그러면서 그는 "우인이만 보고 만족하며 살아야 되나 싶기도 하고"라며 씁쓸한 표정을 지었다.