'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '홍진경 찐동생 남창희 장가가는 날 단독공개(여친과 함께 온 그리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
홍진경은 그리와 함께 절친한 후배 남창희의 결혼식에 참석했다. 홍진경은 "창희가 나한테 축사를 부탁했다. '너 미친 거 아니냐. 나 이혼한 사람이야'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 제작진은 "이혼한 사람은 안 하는 게 법이냐"고 했지만 홍진경은 "내가 결혼에 실패했는데 누구 결혼식에 축사를 하냐"고 밝혔다.
최근 해병대를 전역한 그리를 오랜만에 만난 홍진경은 "벌써 1년 6개월이 흐른 거냐. 세월이 흐른다"고 놀랐다.
그리는 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석했다고. 홍진경은 "오늘 그리가 여자친구랑 같이 왔다. 여자친구가 아까 슬픈 생각이 났는지 눈물을 흘렸다. 그랬더니 그리가 갑자기 벌떡 일어나더니 가서 '괜찮아?' 하면서 달래주는데 너무 다정한 거다"라고 밝혔다. 실제로 신부 아버님이 축사를 할 당시, 화면 밖에 있는 여자친구가 눈물을 흘리자 그리는 벌떡 일어나 "잘 참았다"며 여자친구를 달래줬다. 이 모습을 본 홍진경은 "너무 스윗하다"며 기특해했다.