'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

기사입력 2026-03-12 19:27


[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 그리가 열애를 고백했다.

12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '홍진경 찐동생 남창희 장가가는 날 단독공개(여친과 함께 온 그리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 그리와 함께 절친한 후배 남창희의 결혼식에 참석했다. 홍진경은 "창희가 나한테 축사를 부탁했다. '너 미친 거 아니냐. 나 이혼한 사람이야'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 제작진은 "이혼한 사람은 안 하는 게 법이냐"고 했지만 홍진경은 "내가 결혼에 실패했는데 누구 결혼식에 축사를 하냐"고 밝혔다.

최근 해병대를 전역한 그리를 오랜만에 만난 홍진경은 "벌써 1년 6개월이 흐른 거냐. 세월이 흐른다"고 놀랐다.


그리는 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석했다고. 홍진경은 "오늘 그리가 여자친구랑 같이 왔다. 여자친구가 아까 슬픈 생각이 났는지 눈물을 흘렸다. 그랬더니 그리가 갑자기 벌떡 일어나더니 가서 '괜찮아?' 하면서 달래주는데 너무 다정한 거다"라고 밝혔다. 실제로 신부 아버님이 축사를 할 당시, 화면 밖에 있는 여자친구가 눈물을 흘리자 그리는 벌떡 일어나 "잘 참았다"며 여자친구를 달래줬다. 이 모습을 본 홍진경은 "너무 스윗하다"며 기특해했다.

홍진경은 "쟤 완전 사랑꾼이다"라며 "세호네 부부도 옆에서 꿀 떨어지지. 외로워 죽겠다. 니들만 장가 갈래"라고 부러워했다. 이에 남창희는 "누나도 장가가려고요?"라고 농담해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
