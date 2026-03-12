한가인, '과보호 육아' 탓 강제 신비주의..."애들 놔두고 못 나갔다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 소속사 내에서도 신비주의일 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.
12일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에서는 '얼굴이 제일 재밌는 한가인이 상하이 왕홍 메이크업 받아본다면? (+BH 회식 삐딱하게 해명)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
중국으로 간 한가인에 제작진은 "중국에서 인기가 많더라"라고 언급했다. 이에 한가인은 "그랬다. 공항에 좀 서있기가 좀 어렵더라. 그래서 빠르게 나오는 바람에 밖에서 찍을 수 있는 상황이 아니라 호텔방에서 찍는다"고 너스레를 떨었다.
한가인은 팬들이 많이 요청했던 왕홍 메이크업을 받아보기로 했다. 한가인은 "왕홍 메이크업은 '꾸꾸꾸' 아니냐. 꾸미고 꾸미고 더 화려하게 꾸미는 건데 제가 진하게 하면 할수록 얼굴이 너무 화려해 보여서 잘 피하는 편인데 어떤 결과가 나올지 궁금하다"고 걱정했다.
메이크업 하러 가는 길, 제작진은 "BH 회식에서 '삐딱하게' 부른 거 왜 말 안 해줬냐"고 '핑계고'에서 언급된 회식 썰에 대해 물었다. 한가인은 "깜짝 놀랐다"며 "친구들이 '삐딱하게' 불렀어?'라고 해서 '어떻게 알았냐'고 하니까 '뜬뜬'에 나왔다고 하더라"라고 밝혔다. '핑계고'에서 같은 소속사 식구 한효주는 한가인이 10년 만에 처음으로 송년회에 참석해 '삐딱하게'를 열창했다고 밝힌 바 있다. 한가인은 "집에 오니까 새벽 3~4시 되더라"라고 떠올렸다.
제작진은 "얼마나 정체를 숨기고 살았길래 유니콘 같은 존재가 됐냐"고 물었고 한가인은 "첫째를 임신하고 있었고 좀 놀 수 있을까? 하니까 둘째가 생겼다. 제가 아시다시피 애들 놔두고 밤에 놀러 나갈 수 있는 성격이 못 된다. 근데 이제 아빠랑만 있어도 잠을 잘 자니까 갔다. 소리를 하도 질러서 목소리가 안 나왔다"고 밝혔다.