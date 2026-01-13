[U-23 아시안컵 라인업]'김태원-정재상 선봉' 비겨도 8강 가는 이민성호, 우즈벡전 최정예 총출동
[스포츠조선 박찬준 기자김태원(카탈레 도야마)과 정재상(대구)이 우즈베키스탄 격파의 선봉에 선다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 13일 오후 8시 30분(한국시간) 사우디아라비아 리야드에 위치한 프린스 파이샬 빈 파드 스타디움에서 우즈벡과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 3차전을 치른다.
한국은 1차전에서 졸전 끝에 이란과 0대0으로 비기며 불안하게 출발했지만, 2차전에서 레바논에 대승을 거두며 분위기를 바꿨다. 선제골을 내주는 등 고전했지만 이현용(수원FC) 정재상 강성진(수원) 김태원 등이 릴레이골을 넣으며 4대2 역전승에 성공했다.
승점 4를 기록 중인 한국은 우즈벡이 득실차에 앞서 C조 선두를 달리고 있다. 우즈벡전에서 승점 1만 따도 8강행을 확정짓는다. 우즈벡에 패하더라도, 이란이 레바논에 패하거나 비기면 8강에 갈 수 있다. 물론 최상의 시나리오는 승리다. 조 1위로 8강에 오르는 것이 우승 경쟁에서 유리한 구도를 점할 수 있다.
우즈벡전 베스트11을 공개됐다. 지난 레바논전과 비교해 3자리가 바뀌었다. 레바논전에서 골맛을 본 김태원과 정재상이 최전방에 선다. 허리진에는 김도현(강원) 김동진(포항) 김한서(용인) 강성진이 자리한다. 포백은 변함이 없다. 배현서(경남) 신민하(강원) 이현용 이건희(수원)이 꾸린다. 홍성민(포항)이 골키퍼 장갑을 꼈다.
한국은 이번 대회에서 4강 이상의 성적을 노린다. 2020년 대회에서 우승을 차지한 한국은 지난 두 번의 대회에서는 모두 8강에 머물렀다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.