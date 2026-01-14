올데프 애니, 돌연 컬럼비아대 복학 이유 "더 이상 휴학 불가" [전문]

기사입력 2026-01-14 14:04


[스포츠조선 이우주 기자올데이프로젝트 애니가 학업으로 돌아가는 이유를 직접 밝혔다.

애니는 14일 팬 소통 플랫폼을 통해 복학을 결정한 이유를 밝혔다. 애니는 "휴학을 더 이상 늘릴 수 없다는 얘기를 작년 초에 들어서, 그때 멤버들이랑 회사에 미리 다 말씀 드리고 결정했다"고 밝혔다.

한 학기만 더 다니면 졸업이라는 애니는 "예전에 열심히 학점 많이 따놔서 한 학기만 다니면 졸업이다. 5월 초까지니까 3달 반 정도. 기다려줄 거죠?"라며 "그동안 학교도 열심히 다니고, 미국에서 음악작업도 많이 할 거고, 데이오프도 자주 올 거니까 너무 걱정하지 마요"라고 팬들을 안심시켰다.

애니는 "주말에 떠나더라도 스케줄 때문에 한 달에 거의 한두 번 씩은 한국에 와야 하더라"라며 "데이원들한테 제가 먼저 말 못해서 정말 미안하다. 그래도 제가 졸업하면 뿌듯해해 줄 거죠?"라고 덧붙였다.

애니 소속사 더블랙레이블에 따르면 애니는 이달 중 미국 뉴욕 소재 컬럼비아대학교에 복학한다.컬럼비아대 미술사학과 시각예술학을 전공 중인 애니는 졸업을 위해 남은 한 학기 동안 학업에 전념할 예정이다.

애니는 정유경 신세계 회장의 장녀로 아이돌 데뷔 허락을 받기 위해 컬럼비아대학교에 합격했다고 밝힌 바 있다. 애니는 "고등학교 2~3학년 때쯤 가족의 반대가 제일 커졌는데 그래도 포기를 못하겠다 하니까 엄마가 제안을 하셨다. 대학교에 붙으면 나머지 가족들을 설득하는 걸 도와주겠다 해서 잠이라는 걸 포기하고 입시 준비를 정말 열심히 해서 결국에는 대학교에 합격했다"며 "사람들이 제가 이 길에 대해서 진심이 아닐 거라는 생각도 많이 하고 의심을 더 많이 받으니까 제가 얼마나 이 꿈에 대해서 간절한지에 대해서 진실성을 증명해내는데 더 많은 것들을 보여줘야 했다. 조금이라도 이 데뷔라는 기회에 가까워질 수 있다는 게 좋았기 때문에 하루하루 더 열심히 했고 치열하게 했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 애니 글 전문


데이원들 많이 놀랐죠?

제가 먼저 말했어야 했는데, 이렇게 갑자기 기사가 날 줄은 몰랐어요ㅠㅠ

궁금해할 것들부터 하나씩 얘기하자면…

휴학을 더 이상 늘릴 수 없다는 얘기를 작년 초에 들어서, 그때 멤버들이랑 회사에 미리 다 말씀드리고 결정했었어요.

그리고 저, 딱 한 학기 남았어요!

예전에 열심히 학점 많이 따놔서 한 학기만 다니면 졸업이에요.

5월 초까지니까 3달 반 정도…기다려줄꺼죠?

그동안 학교도 열심히 다니고, 미국에서 음악작업도 많이 할 거고, 데이오프도 자주 올 거니까 너무 걱정하지 마요

그리고 사실… 주말에 떠나더라도 스케줄 때문에 한 달에 거의 한 두 번 씩은 한국에 와야 하더라고요ㅎㅎ

데이원들한테 제가 먼저 말 못해서 정말 미안해요. 그래도 제가 졸업하면 뿌듯해해 줄 거죠?

많이 보고 싶을 거에요.

