박나래, 산부인과 대리처방 두 차례 부탁 인정..."잘못된 행동, 책임 감수"

기사입력 2026-01-14 13:10


박나래, 산부인과 대리처방 두 차례 부탁 인정..."잘못된 행동, 책임 …

[스포츠조선 김준석 기자 박나래가 자신을 둘러싼 대리처방 논란에 대해 직접 입장을 밝히며 사과했다.

14일 일간스포츠에 따르면 박나래는 최근 전 매니저들로부터 제기된 대리처방 의혹과 관련해 "두 차례 부탁한 사실이 있다"며 이를 인정했다.

그는 "그 행위 자체가 잘못된 일이라는 점을 분명히 알고 있다. 이 부분에 대해서는 사과하겠다"고 밝혔다.

논란은 지난 13일 디스패치 보도를 통해 불거졌다. 보도에 따르면 전 매니저는 박나래의 업무 과정에서 각종 심부름과 함께 의료 관련 부탁을 받았다고 주장했고, 이 과정에서 산부인과 대리처방 요청이 있었다는 내용이 전해지며 파장이 커졌다. 일각에서는 이를 연예인 갑질 문제로 해석하며 비판의 목소리를 높였다.

이에 대해 박나래는 "연예인이라 병원에 갈 수 없었던 것은 아니다. 이전에도 병원을 직접 다닌 적이 있다"면서도 "하루 종일 촬영 일정이 이어지는 상황에서는 병원에 가는 것이 현실적으로 쉽지 않았다"고 당시 상황을 설명했다. 그는 촬영 중 병원 방문 가능 여부를 제작진에게 문의했으나, 여러 스태프와 출연자들이 대기 중인 상황에서 자리를 비우는 것이 어려웠다고 덧붙였다.

그러면서도 박나래는 "어떤 이유에서든 대리처방을 부탁한 것은 명백히 잘못된 행동"이라며 "그에 따른 책임과 처벌 역시 피하지 않겠다"고 말했다. 논란의 중심에 선 사안에 대해 인정과 사과, 책임 의사를 동시에 밝힌 셈이다.

현재 박나래는 대리처방 논란과 함께 전 매니저들로부터 횡령 혐의로도 고발된 상태다. 다만 박나래 측은 해당 혐의에 대해서는 별도의 해명이 가능하다는 입장을 밝히며 법적 대응을 예고하고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

스포츠 많이본뉴스
1.

"원점에서 다시 시작" 한국 야구 미래 청신호 예감? 두산 감독→巨人 코치 새 출발 '국민타자'의 굳은 다짐

2.

738억 단기알바 어때? aav 5000만불 쾅! 메츠의 분탕질 → 또 다저스 가는 꼴은 못 본다

3.

한물간 레전드 '유망주+458억'에 사오다니! 애리조나 10×GG 3루수 영입, "우리팀에 잘 맞아요"

4.

"이번엔 SON 때처럼 실수하지마!" 감독 교체 임박 토트넘, 전력 재편?

5.

김민수→김정율, 최채흥→최지명. 등번호도 바꾸고 새출발. 그러나 1군 캠프 제외. FA 보상 신화 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.