유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

기사입력 2026-01-14 11:41


[스포츠조선 조윤선 기자 유재석이 제작진을 위해 따뜻한 선물을 전했다.

14일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "큰 자기 커피차 감사합니다. 자기님들 출근길 강추위 주의! 빙판 주의! 오늘 저녁 8:45 유퀴즈에서 만나요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 유재석이 촬영 현장에서 고생하는 제작진을 위해 직접 준비한 커피차가 담겼다. 커피차 배너에는 '제작진 여러분 새해 복 많이 받으세요. 2026년도 잘 부탁드립니다'라는 진심 어린 메시지가 적혀 있어 훈훈함을 자아냈다.


새해에도 변함없이 제작진을 챙기는 유재석의 따뜻한 배려심이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

이를 본 팬들은 "유느 넘 멋집니다", "역시 큰 자기님", "스탭들 진짜 잘챙겨주는 우리 유느", "그냥 다 리스펙 유"등의 반응을 보였다.

한편 유재석은 지난해 '2025 MBC 방송연예대상'에서 대상을 수상했다. 그는 MBC에서만 9번째, 통산 21번째 대상 트로피를 거머쥐며 전무후무한 기록을 세웠다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

