아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세
|13일 부산 사직구장에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 한화의 경기. 인사 나누는 롯데 김민재 코치. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.03.13/
|스포츠조선DB
|한국대표팀 2루수 김민재와 유격수 박진만이 WBC 미국전서 하이파이브를 하고 있다. 로이터 연합뉴스
[스포츠조선 한동훈 기자 김민재 롯데 자이언츠 코치가 53세의 나이로 세상을 떠났다.
암과 싸우던 김민재 코치는 14일 오전 끝내 눈을 감았다. 지난해 마무리캠프 이후 병세가 급격히 악화됐다고 전해졌다.
김민재 코치는 1992년 롯데의 마지막 한국시리즈 우승멤버다. 부산중앙초-경남중-부산공고를 졸업하고 1991년 고졸 신인으로 롯데에 입단했다. 1992년 정규시즌 83경기 출전, 한국시리즈 엔트리에 이름을 올렸다.
그는 부산 출신 프랜차이즈 스타로 11시즌 동안 롯데에서 활약했다. 2002년 SK(현 SSG) 2006년 한화를 거쳐 2009시즌을 끝으로 현역 은퇴했다. 당시로는 드물게 FA를 두 차례나 했을 정도로 꾸준한 선수였다. 2006년 WBC와 2008년 베이징 올림픽 대표팀에 뽑혀 안정된 수비와 작전 수행능력으로 야구 붐을 일으킨 주역 중 한명이었다.
통산 2113경기에 출전해 타율 2할4푼7리, 1503안타 71홈런, 607타점, 696득점을 기록했다.
2010년 한화 코치로 부임하며 지도자의 길을 걸었다. KT 1군 수비코치, 두산 1군 작전코치, SSG 1군 수석코치를 역임하고 2024년 롯데 수석코치로 돌아왔다. 2026년에는 롯데 드림팀(3군) 수석코치를 맡을 예정이었다.
빈소는 부산시민장례식장 402호실이다. 발인은 16일 오전 6시30분이며 장지는 영락공원이다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
