[SC줌人] ‘모범택시3’ 효과 제대로…표예진, 드라마 브랜드 평판 女배우 1위

기사입력 2026-01-15 15:07


[SC줌人] ‘모범택시3’ 효과 제대로…표예진, 드라마 브랜드 평판 女배…

[스포츠조선 조민정 기자 배우 표예진의 저력이 또 한 번 수치로 증명됐다.

15일 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 1월 드라마 배우 브랜드 평판 분석 결과에 따르면 표예진은 여자 배우 부문에서 가장 높은 순위를 기록했다. 이번 조사는 2025년 12월 14일부터 2026년 1월 14일까지 방영된 드라마에 출연한 배우 100명을 대상으로, 8000만 건이 넘는 브랜드 빅데이터를 분석해 산출됐다.

표예진은 여자 배우 1위에 오르는 동시에 전체 순위에서도 4위를 차지하며 존재감을 확실히 각인시켰다. 특히 '모범택시3'에 함께 출연한 이제훈이 전체 1위에 오르면서, 시리즈가 지닌 파급력과 배우들의 시너지가 다시 한번 입증됐다.

표예진의 브랜드 파워는 '모범택시' 시리즈를 거치며 더욱 단단해졌다. 그는 무지개운수의 천재 해커 안고은 역으로 시즌1부터 시즌3까지 5년에 걸쳐 캐릭터의 성장 서사를 차곡차곡 쌓아 올렸다. 단순한 조력자가 아닌 극의 균형을 잡는 중심축으로 자리 잡으며 매 시즌 시청자들의 신뢰를 얻었다.

특히 '모범택시3'에서는 한층 깊어진 내공으로 안고은을 완성했다. 팀의 빈틈을 메우는 인물이 아닌, 없어서는 안 될 핵심 인물로서 존재감을 분명히 했고 액션부터 감정 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 선보이며 캐릭터의 입체감을 끌어올렸다. 눈빛과 표정의 미세한 변화로 감정의 결을 세밀하게 표현한 연기는 작품의 몰입도를 높였다는 평가를 받았다. 이 같은 활약은 지난해 SBS 연기대상 우수연기상 수상으로도 이어졌다.

2026년 표예진의 활약상에도 기대감이 모아진다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

2.

톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거..“사실상 결혼한 상태”

3.

김지민, '박나래 김준호 약점 요구' 의혹 속 이웃 갈등까지 터졌다 "아직도 피.꺼.솟"

4.

[단독] '거장' 이준익 감독까지 숏폼시장 뛰어든다..역대급 캐스팅 완성

5.

'유방암 투병' 박미선, 삭발만 세 번 했는데...머리 많이 자란 근황 "행복한 시간"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

2.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

3.

[공식발표] '김도영 연봉 반토막' KIA, 16명 삭감 칼바람…'10R 기적' 성영탁 300% 최고 인상률

4.

[공식발표] 한화 포기한 필승조, '연봉 3억' 초대박…'445.5%↑' 안현민 구단 역대 최고 인상률 기록

5.

"흥민 형 그리울 거야!" 구석에서 눈물 훔친 '리틀 쏘니' 우승까지 단 한걸음…트로피 들고, 위기의 토트넘으로 '금의환향' 노린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.