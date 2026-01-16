'FC 온라인', 2025년 최고의 활약 펼친 12명 선수로 구성된 '2026 TOTY' 클래스 업데이트

|
넥슨은 'FC 온라인'에 '26 TOTY(Team Of The Year·올해의 팀)' 클래스를 업데이트 했다고 밝혔다.
공격수에는 킬리안 음바페, 엘링 홀란, 우스만 뎀벨레가 선정됐고, 미드필더는 페드리, 데클런 라이스, 비티냐가 선발됐으며 수비수에는 누누 멘데스, 윌리엄 살리바, 버질 반다이크, 쥘 쿤데, 골키퍼는 잔루이지 돈나룸마가 이름을 올렸다. 12번째 선수로는 라민 야말이 선정됐다.
'FC 온라인'에서는 '26 TOTY' 클래스 업데이트를 기념해 다양한 보상을 선물하는 이벤트를 진행한다. 16일부터 2월 4일까지 '토토모(TOTY, TOTY-N을 모바일에서)'를 통해 'FC 온라인' 모바일 앱 'FC 온라인 M'에 접속만해도 '26 TOTY-N' 8강 획득 기회를 제공한다. 같은 기간 진행하는 'TOTY 챌린지' 이벤트에서는 일일 접속 시간 달성, 주간 플레이 및 접속 미션 등을 완료하면 '26 TOTY 5~6강' 획득 가능 상자', '50% 수수료 할인 쿠폰', '60~100조 BP 상자' 중 1종과 교환 가능한 '챌린지 조각'을 제공한다.
'FC 모바일'에서는 22일부터 3월 4일까지 '근본대전 슌모 윈터 페스타' 이벤트를 진행하며, 선호하는 진영을 선택하고 6주 동안 팀간 득점 대결을 통해 '26 TOTY Nominee 손흥민 8강(거래불가)' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com