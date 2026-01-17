최백호, 비결핵성 항산균증 투병 고백 "약 때문에 15kg 빠져"
[스포츠조선 조윤선 기자 가수 최백호가 체중이 15kg 빠질 정도로 건강이 안 좋았다고 밝혔다.
17일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 50년 차 가요계 음유시인 최백호가 출연했다.
이날 최백호는 근황을 묻자 "건강이 좀 안 좋았다. 건강 검진에서 까다로운 질병이 나와서 체중이 15kg이나 빠졌다. 원래 70kg인데 지금 55kg 정도밖에 안 된다"고 답했다.
비결핵성 항산균증으로 투병 생활을 했다는 그는 "결핵하고 비슷한데 결핵은 감염이 되는데 이건 감염이 안 된다. 그러니까 약 개발이 많이 안 된다"고 설명했다.
이어 "약이 독해서 복용도 힘들다. 먹고 나면 하루 종일 몽롱해진다. 그리고 살도 빠진다. 1년간 약을 먹으면서 살이 쭉쭉 빠졌다"고 말해 안타까움을 자아냈다.
최백호는 "다행히 완치는 됐다. 그런데 약 끊은 지 거의 10개월이 되어가는데도 아직 체중이 돌아오지 않는다"고 말했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.