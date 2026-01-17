이혜정, '절연' 子와 재회 후 분노 "태도 괘씸..교류 원치 않아"
[스포츠조선 조윤선 기자 '빅마마' 이혜정이 아들과 여전히 만나지 않는다고 밝혔다.
17일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '엄마가 호구냐'라는 주제로 이야기를 나눴다.
이날 김용만은 이혜정에게 "지난번에 나와서 아들과 1년간 절연한 이야기를 털어놨다"며 조심스럽게 물었다.
이에 이혜정은 "(방송 직후) 온 동네 분들이 '왜 그랬냐', '그래도 엄마가 돼서 어떻게 아들을 안 본다고 얘기했냐'고 하더라. 난리도 아니었다"며 주변으로부터 질타받았다고 털어놨다.
이어 "그런데 어느 날 아들이 집에 찾아왔다. 그래서 내가 먼저 아들에게 진심으로 사과했다. 정말 떨리는 마음으로 얘기했다. 아들이 뭐라고 반응할까 궁금했다. 얼른 '엄마, 내가 잘못했습니다'라고 하면서 내 손이라도 잡을 줄 알았다"고 말했다.
이혜정은 "하지만 아들이 날 쳐다보더니 '엄마, 너무 하셨죠?'라고 하는 거다. 아들이 너무한 거 아니었냐"며 괘씸해했다. 김용만은 "그래도 다시 아들과 교류가 시작된 것 같다"며 애써 수습했지만, 이혜정은 "지금은 진짜로 교류하고 싶지 않다"고 단호하게 선을 그었다.
그러면서 "모든 분들이 날 질책하는 이유가 '엄마잖아', '자식 이기는 부모가 어디있냐'고 하신다. 나도 그런 조언을 따라야겠다는 생각으로 아들을 본 건데 아들의 태도 때문에 화해하고 싶지 않다"며 "먼저 찾아올 때까지 다시 안 볼 작정"이라고 밝혔다.
어머니와 오빠의 갈등을 옆에서 지켜본 이혜정의 딸 고준영은 "엄마가 가족에게 너무 잘하다 보니까 거리를 두는 게 좋다고 생각하기도 했다. 워낙 가족에게 신경도 많이 쓰는데 아예 오빠는 신경을 안 쓰니까 엄마가 편안해 보이기도 하더라. 엄마가 본인에게 집중하는 거 같아서 (거리를 두는 게) 나쁘지는 않은 거 같다"고 말했다.
