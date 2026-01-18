가수 안복희, 매니저 남편 때문에 죽음 위기..오은영 “살아 있는 게 천운”

최종수정 2026-01-18 10:07

가수 안복희, 매니저 남편 때문에 죽음 위기..오은영 “살아 있는 게 천…

[스포츠조선 박아람 기자 '오은영 리포트-결혼 지옥'에 MC들마저 할 말을 잃게 만든 역대급 운전 습관의 남편이 등장한다.

1월 19일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 153회에서는 가수 아내와 로드 매니저 남편, '너가수 부부'의 이야기가 시청자들을 찾아간다. 아내는 매니저를 자처한 남편의 위험천만한 운전 습관 때문에 "이렇게 살다간 죽을 것 같다"라고 극심한 불안감을 호소한다. 죽음의 공포까지 느끼게 만드는 남편의 운전 실력은 대체 어느 정도였을까.

전국 방방곡곡을 돌며 무대에 서는 8년 차 가수 아내. 남편은 아내의 스케줄과 이동을 책임지는 로드 매니저를 자처하며 운전대를 잡는다. 그러나 아내는 차에 오르는 순간부터 극도로 불안해하며 표정이 굳는다. 남편은 고속도로에 진입하자마자 질주하듯 속도를 올리고, 아내의 만류에도 신호 위반을 일삼아 뒤따라가던 제작진을 깜짝 놀라게 만든다.

아내는 "남편은 운전만 하면 포악해진다. 남편의 운전 때문에 스트레스받아서 행사장에서 노래가 안 나온다. 시속 160km로 달리기도 한다"라고 남편의 난폭 운전을 폭로한다. 이어 아내는 "남편이 고속도로에서 후진을 하는가 하면, 한참 동안 졸음운전을 한 적도 있다"라고 털어놔 스튜디오를 술렁이게 한다. 계속된 남편의 난폭 운전에 과태료가 쌓여 압류 통지까지 받았고, 대형 사고로 이어질 뻔한 상황도 한두 번이 아니었다고.

보는 이로 하여금 손에 땀을 쥐게 하는 폭주 기관차 같은 운전 실력에도 남편은 "내 운전 점수는 100점"이라며 웃음을 보여 더욱 충격을 안긴다는데. 남편의 당당한 태도에 오은영 박사는 "지금 이 자리에 살아 앉아 있는 것은 천운"이라고 딱 잘라 말한다. 이어 "남편 분은 웃으면서 할 얘기가 아니다. 운전면허증을 반납해야 한다"라고 단호하게 말한다.

이와 함께 오은영 박사는 남편의 충격적인 운전 뒤에 숨겨진 진짜 이유가 있다고 전해 궁금증을 자아낸다. 가수 아내와 난폭 운전 로드 매니저 남편, '너가수 부부'의 이야기는
1월 19일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 153회에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

연예 많이본뉴스
1.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

2.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

3.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

4.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

3.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

4.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.