한소희→전종서 '프로젝트 Y'에 사활걸었다..유튜브 홍보 스타트
|
|
|영화 '프로젝트 Y' 제작보고회가 16일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열렸다. 배우 한소희, 전종서가 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.16/
[스포츠조선 조지영 기자 범죄 영화 '프로젝트 Y'(이환 감독, 클라이맥스 스튜디오·와우포인트 제작)의 주역들의 열정 홍보가 계속 이어질 예정으로 기대를 모은다.
19일 저녁 7시에는 김신록이 유튜브 '현아의 줄게'를 통해 조현아와 만난다. 김신록과 조현아는 처음 만난 사이임에도 불구하고 화기애애하고 편안한 분위기에서 책과 연기, '프로젝트 Y'까지 다양한 주제를 오가며 즐거운 대화를 나눴다는 후문.
이어서 같은 날 저녁 9시에는 유아가 KBS Cool FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'에 출연해 생방송과 보는 라디오를 통해 예비 관객과 만난다. '프로젝트 Y'를 통해 배우로 변신한 유아를 위해 오마이걸의 멤버인 효정이 지원사격에 나설 예정으로, 찐친인 두 사람의 입담이 기대를 모은다.
오는 22일 오후 6시에는 한소희, 김신록, 정영주가 '문명특급'에 출동해 고민 많은 재재의 해결사로 나선다. 사소한 일상 속 고민부터 인생에 대한 본질적인 고민까지 다양한 주제를 나눈 세 사람은 빛나는 예능감과 참신한 케미를 뽐낼 예정이다.
또한, 24일 오전 9시에는 전종서가 절친 장윤주의 채널 '윤쥬르'에 출연해 '프로젝트 Y'를 홍보한다. 평소 절친으로 알려진 두 사람이 과연 어떤 모습을 보여줄지 궁금증을 자극한다.
마지막으로 26일 오후 6시에는 뮤지컬 배우 카이의 유튜브 채널 '카이클래식'을 통해 정영주를 만날 수 있다. 한국 뮤지컬 계를 대표하는 정영주와 카이가 만나 뮤지컬에 대한 애정을 뽐낼 뿐만 아니라, 뮤지컬을 비롯해 드라마, 영화까지 종횡무진 넘나드는 정영주의 다양한 이야기를 들을 수 있을 예정이다.
'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 두 여자가 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 그리고 김성철이 출연했고 '박화영' '어른들은 몰라요'의 이환 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.