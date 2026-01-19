하룻밤새 퇴출 위기...임성근, '음주운전 3회+축소 해명'에 이미지 붕괴 '파국'

[스포츠조선 정유나 기자 '흑백요리사2' 출연으로 대중적 인기를 끌던 임성근 셰프가 음주운전 전력이 밝혀지며 순식간에 도마 위에 올랐다. 단숨에 스타 셰프로 떠올랐던 그는 논란과 함께 추락의 길을 걷게 됐다.
임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널에 공개한 '음식 그리고 음주' 영상에 출연해 과거 3차례 음주운전으로 면허취소 처분을 받았다는 사실을 밝혔다. 그는 "술을 좋아하다 보니까 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번 정도 음주운전을 했다"며 "10년 전에 술에 취해 차 시동을 걸어놓고 자다가 적발됐고, 가장 최근은 5∼6년 전이다. 당시 형사처벌을 받아 면허가 취소됐고, 면허를 다시 땄다"고 고백했다.
이어 임성근은 자필 사과문을 공개하며 재차 고개를 숙였다. 그는 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못"이라며 "최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 분들께 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다"고 적었다. 또 "부주의한 행동으로 실망을 드려 진심으로 사과드린다"며 "과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 스스로를 다스리겠다"고 덧붙였다.
'대세 셰프'로 인기몰이 중이던 임성근의 고백 파장은 컸다. 자발적으로 과오를 공개하긴 했지만, 무려 세 차례나 음주운전을 저질렀다는 사실에 네티즌들의 실망과 비판이 쏟아졌다. 이들은 "흑백요리사로 좋아했는데 너무 실망이다" "음주운전 3번이면 습관 아니냐" "자다 걸렸다는 해명부터 믿기 힘들다" "뒤늦게 고백한 것도 이미지 관리용 같다" 등 날선 반응을 보였다.
그런데 임성근의 고백이 자발적인 반성이 아닌, 타 매체의 취재가 시작되자 나온 '선제 대응'이었다는 사실이 알려지며 대중들의 실망감은 더욱 커지고 있다. 19일 일요신문은 단독 보도를 통해 "(임성근의 유튜브 영상 고백은)본지가 임성근의 음주운전 전력에 대해 취재에 돌입하고 그의 입장을 듣고자 기자와 만나기로 한 상황에서 갑자기 서둘러 내놓은 양심 고백이었다"고 설명했다.
더군다나 임성근이 자신의 음주운전 사실을 축소해 해명했다는 점도 드러났다. 일요신문에 따르면, 임성근은 2020년 1월 15일 임성근은 새벽 6시 15분쯤 서울 구로구의 한 거리에서 다른 도로까지 술에 취한 상태로 약 200m 구간을 직접 운전하다가 음주운전 단속에 적발됐다.
당시 임성근의 혈중알코올농도는 0.141%로 면허 취소 수준을 훨씬 웃도는 만취 상태였던 것으로 전해졌다. 그는 해당 음주운전으로 인해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다고. 보도에 따르면, 재판부는 "피고인은 음주운전 금지 규정을 2회 이상 위반하고 술에 취한 상태로 자동차를 운전했다"고 지적했다.
임성근은 음주운전 전력에 거짓 해명 논란까지 더해지며 사실상 퇴출 위기에 몰렸다. 그의 출연을 예고했던 MBC '전지적 참견 시점' 측은 "현재 관련 사항을 논의 중"이라라고 공식 입장을 밝혔다.