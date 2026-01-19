이동국, 축구 유망주 아들에 쓴소리 "더 빡세게 울어야 나중에 안 울어"
[스포츠조선 정유나 기자 전 축구선수 이동국이 막내아들 이시안에게 단호한 아빠의 면모를 드러냈다.
19일 이동국의 아내 이수진은 "2주 간의 생애 첫 동계 훈련을 부상 없이, 무사히 마치고 돌아온 시안이에게 수고했다고 보리차 한 잔 따라주는 아빠"라며 말문을 열었다.
그는 "그렇게 시작된 아빠 눈에 부족했던 부분들에 대한 이야기 보따리. 엄마 눈에는 조금씩 성장하는 모습들만 보여서 그저 대견하기만 한데 아빠 눈에는 부족한 것들만 보이나 보다"라며 "모든 스포츠는 하면 할수록 왜 이렇게 더 어려워지는 건지"라고 전했다.
이어 "아직은 어린 시안이가 지금처럼 행복 축구를 했으면 좋겠다는 엄마의 마음과 더 빡세게 울어봐야 나중에 울지 않는다는 아빠의 독한 말에 고개를 끄덕이는 시안이를 보며 괜히 마음이 짠해지는 나"라며 "아직 진짜 사커맘이 되기에는 마음의 준비가 덜 된 것 같다"고 솔직한 심경을 전했다.
한편 이동국과 이수진 씨는 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.
현재 축구선수의 꿈을 키우고 있는 시안 군은 최근 미국 프로축구 메이저리그 사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) 갤럭시 유스팀 입단 테스트에 합격했다는 소식을 전한 바 있다.
