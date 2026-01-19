'대폭망' 그냥 손흥민 때문입니다! 쏘니급 득점력+키패스…토트넘 접촉 시작→'제발 SON 반만 따라가 봐'

[스포츠조선 강우진 기자토트넘 홋스퍼의 부진 원인을 손흥민의 공백에서 찾는 주장은 끊이질 않는다. 토마스 프랭크 토트넘 감독의 경질이 임박한 가운데 그를 대체할 공격수를 찾는 게 구단의 최우선 과제다.
영국 풋볼팬캐스트는 19일(한국시각) '토트넘 홋스퍼는 오랫동안 수많은 최정상급 공격 자원들이 몸담았던 클럽'이라며 '이들은 팬들에게 평생 잊지 못할 추억을 안겨줬다'라고 전했다. 이어 '손흥민 역시 그중 한 명으로 그는 지난 2015년 바이엘 레버쿠젠에서 이적한 뒤 무려 10년간 토트넘에서 활약했다'라고 덧붙였다.
사진=더선
당시 손흥민이 클럽에 끼칠 막대한 영향력을 예상한 사람은 많지 않았다. 손흥민은 이후 모든 대회를 통틀어 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록한 레전드가 됐다.
손흥민은 지난여름 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)로 이적했다. 그의 이적 이후 프랭크 감독은 왼쪽 측면 자리의 붙박이 주전을 찾지 못하고 있다. 결국 이번 이적시장에서도 왼쪽 윙어 찾기에 몰두해야 하는 토트넘이다.
사진=EPA 연합뉴스
토트넘은 측면 공격수를 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 찾고 있다. 맨체스터 시티의 사비뉴 역시 그중 한 명이다. 토트넘은 지난여름 이적시장에서부터 그를 노리고 있었다. 하지만 사비뉴가 부상을 당하면서 수개월 결장이 예상된다. 당장의 전력 보강이 필요하기에 그를 포기해야 할 수밖에 없다.
토트넘 수뇌부는 대체 옵션을 물색해야 했다. 브렌트포드의 케빈 샤데가 또 다른 타깃으로 떠올랐다. 토트넘 측에서 이미 브렌트포드와 접촉을 시작했다는 이야기까지 들려온다. 또한 뉴캐슬 유나이티드와 아스톤 빌라 역시 샤데 영입에 관심을 보이고 있는 클럽으로 언급됐다.
로이터 연합뉴스
이번 영입이 실패한다면 토트넘은 또 스쿼드 내에서 왼쪽 윙어를 찾아야 한다. 지난해 여름 파리생제르망(PSG)에서 임대된 랭달 콜로 무아니는 최전방 공격수로 기용될 예정이었지만, 최근 몇 달 동안 측면에서 뛰어야 했다. 그는 측면에 적응하는 데 어려움을 겪고 있다. 사비 시몬스 역시 왼쪽에서 기용되고 있지만, 이 포지션은 그의 장점을 살리지 못하고 있다.
사진=365스코어
결국 샤데 영입에 사활을 걸어야 하는 토트넘이다. 매체는 '샤데는 프랭크 감독이 부임 이후 줄곧 갈망해 온 확실한 왼쪽 측면 옵션'이라며 '이번 시즌 인상적인 득점 기록뿐 아니라, 샤데는 공격 지역에서 뛰어난 능력을 보여주고 있다'라고 평가했다. 샤데는 2025~2026시즌 들어 유효 슈팅 4번 중 1번을 득점으로 연결하고 있다. 또한 EPL에서 경기당 1.2회의 키패스를 기록하고 있다. 손흥민처럼 득점력뿐 아니라 동료들에게 기회를 만들어주는 능력도 갖추고 있는 셈이다.
매체는 '만약 그가 손흥민이 보여줬던 수준에 조금이라도 근접한다면, 샤데가 팬들의 사랑을 받는 선수이자 토트넘을 프리미어리그 상위권으로 끌어올릴 존재가 될 것이라는 데에는 의심의 여지가 없다'라고 주장했다.