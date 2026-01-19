'연세대 출신' 이윤석, ♥한의사 아내에 경제권 넘겼다 "내 출연료도 모른다"

19일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에는 MBC 공채 개그맨 4기 출신 이윤석이 출연해 '전설의 고수' 코너를 진행하며 박명수와 유쾌한 대화를 나눴다.
이날 박명수는 이윤석에게 "부인께서 한의사이신데, 지금도 병원 잘 되고 있느냐"고 물었고, 이윤석은 "뭐 조금씩 조금씩 운영만 되는 정도"라고 겸손하게 답했다. 이어 "저는 아무것도 모른다. 출연료 조차 모른다. 모든 관리는 아내가 다 한다"고 덧붙였다. 이에 박명수가 깜짝 놀라며 "모든 걸 다 맡겼냐"라고 묻자, 이윤석은 "모든 걸 다 맡겼다. 아내가 집 비밀번호 바뀌는 순간 나는 완전히 외톨이가 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.
박명수는 "연세대학교 국어국문학과 출신으로 공부도 잘했는데, 모든 걸 부인에게 맡기고 있냐. 그럼 삶의 즐거움은 뭐냐"고 궁금해 했고, 이윤석은 "모든 짐을 아내에게 맡기고 나는 홀가분하게 누워있거나 산책을 한다"고 답했다.
이에 박명수는 "목숨도 맡겨 놓은 거 아니냐. 죽으려고 하면 침을 놔서 살리고, 또 죽으려고 하면 살린다더라"며 너스레를 떨었고, 이윤석은 "맞다. 한약도 어린이들이 먹을 수 있게 특별히 만들어준다. 그래서 이렇게 건강하게 일을 나올 수 있는 거다. 예전보다 몸도 좋아졌다"며 아내에 대한 고마움을 전했다.
한편 이윤석은 지난 2008년 6월 15일 미모의 한의사 김수경 씨와 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.