류시원, 연예인 미모 '19세 연하' ♥아내 자랑 "깨끗하고 청순한 느낌" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2026-01-19 14:10


[스포츠조선 정안지 기자 배우 류시원이 19세 연하 아내와의 러브스토리를 공개했다.

19일 '조선의 사랑꾼' 측은 "꽃 선물을 생활처럼 하는 남자 류시원"이라면서 예고편을 공개했다.

영상 속 류시원은 '꽃 선물 같은 거 많이 해주셨냐'는 질문에 "꽃 선물 많이 했다"고 했고, 아내는 "편지는 꼭 써준다"며 남편의 로맨틱한 면모를 자랑했다.

류시원은 "연애 100일 때 흰 장미로 100송이 선물했었다"며 "아내 이미지가 깨끗하고 청순한 느낌이어서 빨간 장미보다는 흰 장미가 더 잘 어울려서 흰 장미로 100송이 선물 했었다"라고 말해 눈길을 끌었다.

실제 이날 처음 공개된 류시원의 19세 연하 아내는 청초한 분위기 속 아름다운 미모를 자랑해 시선을 집중시켰다.


이어 류시원은 "연애 때 장모님 나 만나는 거 모를 땐 대 장모님한테 들킬 뻔했다. 장모님이 아내 집에 왔다가 장미를 봤다. 누가 봐도 남자가 준 거지 않나"며 당시를 떠올렸다. 아내는 "그때 남자 친구 있다고 이야기했던 것 같다. 남편인지 모르셨다"며 "부모님이 사진 보여 달라고 했는데 남자 친구랑 사진을 안 찍었다고 둘러댔다. 그게 말이 되냐고 하셨는데 진짜 안 찍었다고 했다"라며 웃었다.

한편 이날 방송되는 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 지난 윤정수의 결혼식에서 하객으로 깜짝 등장해 화제를 모았던 류시원과 그의 아내가 최초로 등장한다.

당시 하객으로 포착된 영상이 무려 283만 조회수를 기록하며 높은 관심이 쏠린 만큼, 류시원은 '조선의 사랑꾼'에 본격 출연해 미모의 수학 강사 아내와의 일상을 가감 없이 보여줄 예정이다.

anjee85@sportschosun.com

